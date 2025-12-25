قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

مواصفات كيا EV6 موديل 2026

إبراهيم القادري

يحتوي سوق السيارات المصري علي العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

كيا EV6 موديل 2026

وتوافره تلك الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: كيا EV6 موديل 2026، وتنتمي EV6 لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية .

وسائل الأمان بـ كيا EV6 موديل 2026

زودت سيارة كيا EV6 موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها ESP، وحساسات خلفيه، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، ونظام الثبات الإلكتروني، وبها Daytime running lights، وبها Equipped for disabled، وبها Tyre pressure sensor، وبها Xenon Headlights، وبها Front Camera، وبها Immobilizer Key .

محرك كيا EV6 موديل 2026

تحصل سيارة كيا EV6 موديل 2026 علي قوتها من بطارية سعة 84 كيلووات/ساعة، وبها قوة 225 حصان، ويمكنها قطع مسافة 582 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد، وتصل سرعتها القصوي إلي 185 كم/ساعة، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 7 ثواني، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات كيا EV6 موديل 2026

تحتوي سيارة كيا EV6 موديل 2026 علي العديد من المميزات من ضمنها، مدخل AUX، ومدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وFront Speakers، وبها Rear speakers، وتكييف، وريموت كنترول، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها باور ستيرنج، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وبها كراسي كهربائية، وبها فتحة سقف بانوراما، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، ونظام اقفال الأبواب يعمل باللمس، وبها Heated seats، وبها Rear Seat Entertainment .

بالاضافة إلي ان سيارة كيا EV6 موديل 2026 بها، Start/Stop system، وبها Isofix، وبها Touch Screen، وبها جنوط رياضية، وبها مقاعد كهربائية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وكاميرا خلفية، وبها GPS، وبها مثبت سرعة، وقفل مركزي للأبواب، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وبها Roof Rack، وبها زجاج فاميه، وبها Power Windows .

سعر كيا EV6 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة كيا EV6 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 250 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة كيا EV6 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 500 ألف جنيه .

السيارات الكروس أوفر سوق السيارات المصري إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026 كيا EV6 موديل 2026 EV6 وسائل الأمان بـ كيا EV6 محرك كيا EV6 موديل 2026 سعر كيا EV6 موديل 2026

