جودة عالمية وأسعار منافسة.. الأردن تطلع للتعاون مع قناة السويس لبناء اليخوت السياحية
حلمي عبد الباقي يكشف نتيجة جلسة التحقيق معه في نقابة المهن الموسيقية..خاص
إجراءات عاجلة لضبط أسعار الدواجن قبل رمضان.. والحبس عقوبة الزيادات غير المبررة
4 مفاجآت في التعديل الوزاري أمام "النواب" الثلاثاء.. وحركة محافظين واسعة تلي التشكيل
حصة الأسواق الناشئة تتجاوز 56% من إجمالى الناتج العالمى.. تفاصيل
قيادي بحزب الجيل: استقبال الرئيس الصومالي يعكس حنكة القيادة المصرية في قراءة مشهد الإقليم
شراكة استراتيجية.. وزير الخارجية لنظيره اليوناني: يجب سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية في غزة
درجات حرارة مرتفعة.. الأرصاد تكشف مفاجأت هامة عن حالة الطقس
الإمارات ترحب بخطة السلام الشاملة للسودان وتؤكد دعمها لوقف فوري لإطلاق النار
عاد ليبتكر.. سيراميكا كليوباترا يعلن التعاقد مع محمد رضا بوبو لاعب بيراميدز
بعد قرار التبكير .. هل يتم صرف مرتبات فبراير قبل رمضان؟
رمضان 2026| جيهان خليل تظهر بـ لوك مختلف في بوستر مسلسل درش
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
خلال مارلوج 15.. وزيرة الشحن القبرصية تشيد بالإرث البحري المشترك مع مصر

 أكدت وزير الدولة للشحن بجمهورية قبرص الدكتورة مارينا هاجيمنوليس عمق علاقات الصداقة الممتدة والتعاون الوثيق الذي يجمع بين بلادها ومصر، مشيدة بالإرث البحري المشترك والتنسيق البناء مع وزارة النقل المصرية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وقالت هاجيمنوليس - في كلمتها، اليوم /الأحد/، خلال افتتاح فعاليات النسخة الـ15 من المؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجستيات (مارلوج 15)، والذي تنظمه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري - "إن الممرات البحرية باتت تشكل الركيزة الأساسية للتحولات الجذرية التي تشهدها سلاسل الإمداد العالمية، مدفوعة بالتقدم التكنولوجي والضرورات البيئية"، مشددة على التزام قبرص، كمركز دولي عريق للشحن، بدعم الممرات اللوجستية المتكاملة التي تضمن انتقالاً آمناً نحو "تجارة عالمية خضراء".

وحول التحديات المناخية، أوضحت الوزيرة القبرصية أن قطاع الشحن البحري يساهم بنسبة 3% من الانبعاثات الكربونية عالمياً، مشيرة إلى أن الأشهر العشرة المقبلة ستكون "فترة حاسمة" للتوصل إلى حلول عملية وإطار قانوني شامل ضمن المنظمة البحرية الدولية (IMO)، بالتزامن مع الانطلاق نحو عصر الممرات الذكية.

وأضافت: أن عام 2025 كان مليئاً بالتحديات، كما شهد مطلع عام 2026 اضطرابات تتطلب إصراراً دولياً لتحويلها إلى فرص نمو، كما شددت على أن التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لا يمكنهما تحقيق التقدم بمعزل عن العنصر البشري.

واختتمت الوزيرة القبرصية، كلمتها، بالتأكيد على الدور المحوري للبحارة والمتخصصين في تنفيذ مشروعات التحول الرقمي والوصول إلى "صفر انبعاثات"، واصفة إياهم بـ"العمود الفقري" الذي يعيد صياغة مستقبل الشحن البحري ليكون أكثر استدامة ومرونة.

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

