الجامعة العربية تشارك في أعمال المعرض الدولي الـ16 للاختراعات بالكويت

يشارك قطاع الشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية، في أعمال المعرض الدولي (16) للاختراعات 2026، والذي يعقد خلال الفترة من 8 إلى 11 /2 /2026 بدولة الكويت، تحت رعاية سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الصباح بدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.

يعد المعرض ثاني أكبر معرض دولي للاختراعات من تنظيم النادي العلمي الكويتي بعد معرض جنيف الدولي حسب التصنيف العالمي الذي يقام تحت إشراف النادي العلمي الكويتي، حيث أقيمت الدورة الأولى من المعرض سنة 2007 في الكويت، كما يشارك في أعمال المعرض العديد من الجهات العربية والأجنبية التي تولي اهتماماً كبيراً للاختراعات والمخترعين.

تشارك الأمانة العامة في هذا المعرض من خلال جناح يعرض فيه عدد من الأفلام الوثائقية القصيرة حول مسيرة جامعة الدول العربية، وكذلك أبرز أنشطة قطاعات الجامعة منذ نشأتها.

كما تضمن الجناح إصدارات باللغة العربية، بالإضافة الى روابط صفحات جامعة الدول العربية على مختلف منصات التواصل الاجتماعي.

كما عرضت المنظمات العربية المتخصصة المشاركة بالجناح عدد من الكتيباتوالفيديوهات حول أهم النشاطات كلا حسب تخصصه في إطار تعزيز العمل العربي المشترك.

وتم استعراض الدور الهام لجامعة الدول العربية على الصعيد الاقتصادي والاستثماري، ومقابلة العديد من الشخصيات والمؤسسات المختلفة وعدد كبير من رواد الاعمال للتواصل معهم ولبحث سبل التعاون المختلفة في المستقبل.

كما ستقدم الأمانة العامة جائزة مالية لأبرز المخترعين من الشباب العربي خلال أعمال هذه النسخة من المعرض قدرها (5000 دولار) وعدد من المنظمات العربية المتخصصة على النحو التالي:

● اتحاد الجامعات العربية (5000 دولار)

● الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي (3000 دولار)

● المنظمة العربية للتنمية الزراعية (3000 دولار)

● الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري (3000دولار)

● المركز العربي للأراضي القاحلة اكساد (3000 دولار)

● اتحاد مجالس البحث العلمي (3000 دولار)

● المنظمة العربية للتنمية الإدارية.