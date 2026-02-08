قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هيئة الدواء تحذر من حقن التخسيس.. تفاصيل خطيرة عن الأضرار
المراهنات المقنعة.. واعظة بوزارة الأوقاف تحذر من بعض الألعاب
تحذير من حالة الطقس غدا.. رياح ترابية على هذه المحافظات وحرارة غير مسبوقة
تحرك برلماني بسبب الزحام الشهري على ماكينات الصراف الآلي
الضويني يشهد تخريج 45 معلما ومدير معهد بإندونيسيا في أكاديمية الأزهر
الجامعة العربية تشارك في أعمال المعرض الدولي الـ16 للاختراعات بالكويت
الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين وتحذر من ظاهرة جوية غداً
القابضة للصناعات الغذائية تعلن تخفيض سعر الدواجن 5 جنيهات قبل رمضان
برئاسة مدبولي.. مصادر: الحكومة الجديدة تحلف اليمين الدستورية أمام الرئيس الأربعاء
حسن شيخ محمود: نقدر مواقف الرئيس السيسي من أجل تحقيق استقرار المنطقة
رئيس الصومال: رؤيتنا مع مصر تستند إلى القيم المشتركة وإحلال السلام
التونسي الجعايدي يرحل عن النجمة اللبناني
الجامعة العربية تشارك في أعمال المعرض الدولي الـ16 للاختراعات بالكويت

من إطلاق الدورة 14 للمعرض الدولي للاختراعات بالكويت
من إطلاق الدورة 14 للمعرض الدولي للاختراعات بالكويت
الديب أبوعلي

يشارك قطاع الشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية، في أعمال المعرض الدولي (16) للاختراعات 2026، والذي يعقد خلال الفترة من 8 إلى 11 /2 /2026 بدولة الكويت، تحت رعاية سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الصباح بدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.

يعد المعرض ثاني أكبر معرض دولي للاختراعات من تنظيم النادي العلمي الكويتي بعد معرض جنيف الدولي حسب التصنيف العالمي الذي يقام تحت إشراف النادي العلمي الكويتي، حيث أقيمت الدورة الأولى من المعرض سنة 2007 في الكويت، كما يشارك في أعمال المعرض العديد من الجهات العربية والأجنبية التي تولي اهتماماً كبيراً للاختراعات والمخترعين.

تشارك الأمانة العامة في هذا المعرض من خلال جناح يعرض فيه عدد من الأفلام الوثائقية القصيرة حول مسيرة جامعة الدول العربية، وكذلك أبرز أنشطة قطاعات الجامعة منذ نشأتها.

كما تضمن الجناح إصدارات باللغة العربية، بالإضافة الى روابط صفحات جامعة الدول العربية على مختلف منصات التواصل الاجتماعي.

كما عرضت المنظمات العربية المتخصصة المشاركة بالجناح عدد من الكتيباتوالفيديوهات حول أهم النشاطات كلا حسب تخصصه في إطار تعزيز العمل العربي المشترك.

وتم استعراض الدور الهام لجامعة الدول العربية على الصعيد الاقتصادي والاستثماري، ومقابلة العديد من الشخصيات والمؤسسات المختلفة وعدد كبير من رواد الاعمال للتواصل معهم ولبحث سبل التعاون المختلفة في المستقبل.

كما ستقدم الأمانة العامة جائزة مالية لأبرز المخترعين من الشباب العربي خلال أعمال هذه النسخة من المعرض قدرها (5000 دولار) وعدد من المنظمات العربية المتخصصة على النحو التالي:

● اتحاد الجامعات العربية (5000 دولار)
● الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي (3000 دولار)
● المنظمة العربية للتنمية الزراعية (3000 دولار)
● الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري (3000دولار)
● المركز العربي للأراضي القاحلة اكساد (3000 دولار)
● اتحاد مجالس البحث العلمي (3000 دولار)
● المنظمة العربية للتنمية الإدارية.

قطاع الشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية المعرض الدولي 16 للاختراعات دولة الكويت ولي العهد الشيخ صباح خالد الصباح الشيخ صباح خالد الصباح معرض جنيف الدولي جامعة الدول العربية مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

وصفات طبيعية للعناية بالبشرة

وصفات طبيعية للعناية بالبشرة
وصفات طبيعية للعناية بالبشرة
وصفات طبيعية للعناية بالبشرة

لغذاء لذيذ..فراخ بانيه بالموزاريلا مع إسباجيتي بالصلصة

فراخ بانيه بالموزاريلا مع إسباجيتي بالصلصة
فراخ بانيه بالموزاريلا مع إسباجيتي بالصلصة
فراخ بانيه بالموزاريلا مع إسباجيتي بالصلصة

حرقة المعدة.. أسباب غير متوقعة ستغير نظرتك تمامًا

حرقة المعدة ليست كما تظن..اسباب غير متوقعه
حرقة المعدة ليست كما تظن..اسباب غير متوقعه
حرقة المعدة ليست كما تظن..اسباب غير متوقعه

8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك

8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك
8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك
8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك

