رسمياً .. مباراة الزمالك وكايزر تشيفز على ملعب هيئة قناة السويس

حصل نادي الزمالك رسميًا على موافقة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" لنقل مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام كايز تشيفز الجنوب أفريقي المقرر لها يوم السبت 14 فبراير الجاري، في الجولة الأخيرة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، لتقام في السادسة مساءً على ستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية بدلًا من إقامتها على ستاد السلام.

كانت إدارة الكرة بنادي الزمالك تواصلت مع مسؤولي نادي كايزر تشيفز الجنوب أفريقي وحصلت على موافقتهم على نقل مباراة الفريقين في الجولة الأخيرة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية لتقام على ستاد هيئة قناة السويس.

وفي نفس الوقت حصل مسؤولو الزمالك على موافقة رابطة الأندية المصرية على نقل مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام سموحة المؤجلة من الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري، المقرر لها يوم الأربعاء المقبل لتقام باستاد هيئة قناة السويس بدلًا من إقامتها على ستاد القاهرة الدولي.