بصعوبة.. أياكس يتعادل مع ألكمار في الدوري الهولندي

خطف الفريق الأول لكرة القدم بنادي أياكس، تعادلا صعبا، أمام مضيفه ألكمار 1-1، في المباراة التي أقيمت بينهما، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري الهولندي لكرة القدم.

وتقدم ألكمار عن طريق ووتر جويس في الدقيقة 52، ثم أدرك أياكس التعادل في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني عن طريق كيان فيتز جيم.

ورفع أياكس رصيده إلى 39 نقطة في المركز الرابع، بفارق نقطتين خلف نيميجن الثالث، و3 نقاط خلف فينورد صاحب المركز الثاني، ويبتعد بفارق 17 نقطة خلف أيندهوفن المتصدر.

على الجانب الآخر، رفع ألكمار رصيده إلى 33 نقطة في المركز السابع.

تعادل تلستار وجو أهيد إيجلز

وفي مباراة أخرى بنفس الجولة، تعادل تلستار مع جو أهيد إيجلز 1-1.

وتقدم جو أهيد إيجلز في الدقيقة 85 عن طريق ستيفان سيجوردسن، ثم أدرك تلستار التعادل في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل من الضائع عن طريق جيف هارفيلد.

ورفع جو أهيد إيجلز رصيده إلى 23 نقطة في المركز الرابع عشر، فيما رفع تلستار رصيده إلى 17 نقطة في المركز السادس عشر.