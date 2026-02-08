قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جلسة خاصة للترويج للاستثمار في التعدين المصرى بمؤتمر إندابا 2026 .. غدا
ياسمين عز لـ السيدات: تاكلي 11 شهر محشي وعايزة تخسي في رمضان
لتوجيهه ألفاظا خارجة للإعلامية ميار الببلاوي.. الشيخ محمد أبو بكر يواجه هذه العقوبة
قيادات قضائية وشخصيات عامة يقدمون واجب العزاء في المستشار ناجي شحاتة
الاستعلام عن الأسماء الجديدة في تكافل وكرامة 2026.. افتح الرابط
منطقة البحر الأحمر تتوج بدرع بطل نوابغ الأزهر في نسخته الثانية
أحمد موسى: الوزراء لا يجلسون مدى الحياة.. ونشكر من أنهى مهمته
قتلوا القتيل ومشوا في جنازته.. لغز سخان البداري الذي انكشف بعد 289 يوما بأسيوط
تحذير عاجل لجميع مستخدمي آيفون.. عملية احتيال على الحسابات البنكية
برلماني أوروبي: مجلس السلام لا يمكن أن يكون بديلا للأمم المتحدة
بسبب السودان.. مجلس الأمن يعقد جلسة مشاورات مغلقة غدا
ملامح حركة المحافظين.. تغييرات في 7 محافظات لضخ دماء جديدة| خاص
أخبار البلد

مرشح لمنصب نقيب المهندسين يطرح رؤية شاملة لتعزيز المعاشات وتنمية استثمارات النقابة

هاني ضاحي المرشح على مقعد نقيب المهندسين
هاني ضاحي المرشح على مقعد نقيب المهندسين
الديب أبوعلي

واصل المهندس هاني ضاحي، المرشح لمنصب نقيب المهندسين، جولاته الانتخابية بعقد لقاءين موسعين منفصلين مع مهندسي محافظتي الدقهلية ودمياط، بحضور مرشحي القائمة الموحدة، وبمشاركة واسعة من أعضاء الجمعية العمومية، وسط أجواء اتسمت بالحوار الصريح والتفاعل الإيجابي.

استعرض ضاحي خلال لقائه مع مهندسي الدقهلية رؤية متكاملة لتطوير العمل النقابي، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب نقلة نوعية في إدارة موارد النقابة عبر تنمية الاستثمارات وتعظيم العائد منها، بما يضمن دعم صندوق المعاشات وتحقيق الاستدامة المالية. 

كما شدد على أهمية وضع آلية واضحة وعادلة لزيادة المعاشات بشكل سنوي يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية، إلى جانب الارتقاء بالخدمات المهنية والصحية والاجتماعية، وتوسيع برامج التدريب والتأهيل المهني لمواكبة تطورات سوق العمل.

وشهد اللقاء نقاشًا مفتوحًا تناول أبرز التحديات التي تواجه المهندسين، واستمع إلى رؤى ومقترحات الحضور بشأن تطوير الخدمات النقابية، وتعزيز فرص العمل، ودعم المهندسين الشباب وتأهيلهم للمنافسة محليًا ودوليًا، مؤكدًا أن البرنامج الانتخابي يعتمد على المشاركة الفعلية للمهندسين في تحديد أولويات العمل النقابي.

كما اجتمع ضاحي مع مهندسي محافظة دمياط واستعرض محاور برنامجه الانتخابي التي ترتكز على تنمية الاستثمارات النقابية منخفضة المخاطر، وتعظيم موارد النقابة من خلال الإدارة الاحترافية للأصول، بما يسهم في تحسين مستوى المعاشات والخدمات المقدمة للأعضاء، إلى جانب دعم التحول الرقمي داخل النقابة وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.

وتضمن اللقاء حوارًا مباشرًا مع المهندسين المشاركين، الذين طرحوا عددًا من الرؤى والمقترحات المتعلقة بتطوير العمل النقابي وتحسين جودة الخدمات وتعزيز قنوات التواصل بين النقابة وأعضائها، مع التركيز على دعم الكوادر الشابة وتمكينها من المشاركة الفاعلة في الأنشطة المهنية والنقابية.

وأعرب المهندس هاني ضاحي عن تقديره لحفاوة الاستقبال وروح المسؤولية التي لمسها لدى مهندسي الدقهلية ودمياط، مؤكدًا أن بناء نقابة قوية وعصرية يتطلب تكاتف الجميع والعمل بروح الفريق الواحد، مشددًا على أن برنامجه الانتخابي يستند إلى رؤية عملية قابلة للتنفيذ تهدف إلى حماية حقوق المهندسين وتحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية وتعزيز مكانة النقابة خلال المرحلة المقبلة.

المهندس هاني ضاحي هاني ضاحي نقيب المهندسين القائمة الموحدة المعاشات زيادة المعاشات مهندسي محافظة دمياط مهندسي الدقهلية انتخابات المهندسين انتخابات نقابة المهندسين نقابة المهندسين

