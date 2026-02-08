ياسمين عز لـ السيدات: تاكلي 11 شهر محشي وعايزة تخسي في رمضان

أكدت الإعلامية ياسمين عز، أنه “مفيش حاجة اسمها تخسّي في رمضان وإنتِي أساسا قاضية باقي السنة محاشي وبشاميل وفطير، وشهر واحد مش هيصلّح اللي اتراكم في 11 شهر أكل. آه هو شهر خير، بس مش للدرجة دي يعني”.

وقالت ياسمين عز، خلال تقديمه برنامج “كلام الناس”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أنه “هتخسي إزاي قدام صواني الكنافة، والبسبوسة اللي بتظهر فجأة بعد الفطار؟ دايت إيه اللي ناوية تعمليه؟ كل سنة بنقولي نفس الكلام، وفي الآخر بناكل الكنافة ونكمّلها ببسبوسة”.

وتابعت مقدمة برنامج “كلام الناس”، أنه “ما تعلّقيش نفسك بوهم مش هيحصل. سيبي موضوع الدايت لما بعد العيد، صغير كان أو كبير، وخلي رمضان يعدّي على خير، والحقيقة اللي لازم تتقال: محدش بيخس في رمضان، كلنا بنتخن وبنضحك على نفسنا شوية”.