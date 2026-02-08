قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظ سوهاج يفتتح معرض أهلا رمضان الرئيسي: لدينا 13 فرعا تغطي مدن الإقليم
أحمد موسى ينفعل على الهواء بسبب تراكم القمامة خلف أهرامات الجيزة: المشهد لا يليق بمصر
بالأسماء.. مصطفى بكري يكشف عن ملامح التعديل الوزاري| تعرف عليهم
أحمد موسى: التعديلات الوزارية إجراء طبيعي.. ومصر تواجه تحديات تحتاج حكومة واعية
جلسة خاصة للترويج للاستثمار في التعدين المصرى بمؤتمر إندابا 2026 .. غدا
ياسمين عز لـ السيدات: تاكلي 11 شهر محشي وعايزة تخسي في رمضان
لتوجيهه ألفاظا خارجة للإعلامية ميار الببلاوي.. الشيخ محمد أبو بكر يواجه هذه العقوبة
قيادات قضائية وشخصيات عامة يقدمون واجب العزاء في المستشار ناجي شحاتة
الاستعلام عن الأسماء الجديدة في تكافل وكرامة 2026.. افتح الرابط
منطقة البحر الأحمر تتوج بدرع بطل نوابغ الأزهر في نسخته الثانية
أحمد موسى: الوزراء لا يجلسون مدى الحياة.. ونشكر من أنهى مهمته
قتلوا القتيل ومشوا في جنازته.. لغز سخان البداري الذي انكشف بعد 289 يوما بأسيوط
ياسمين عز لـ السيدات: تاكلي 11 شهر محشي وعايزة تخسي في رمضان

ياسمين عز
ياسمين عز
محمود محسن

أكدت الإعلامية ياسمين عز،  أنه “مفيش حاجة اسمها تخسّي في رمضان وإنتِي أساسا قاضية باقي السنة محاشي وبشاميل وفطير، وشهر واحد مش هيصلّح اللي اتراكم في 11 شهر أكل. آه هو شهر خير، بس مش للدرجة دي يعني”.

وقالت ياسمين عز، خلال تقديمه برنامج “كلام الناس”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أنه “هتخسي إزاي قدام صواني الكنافة، والبسبوسة اللي بتظهر فجأة بعد الفطار؟ دايت إيه اللي ناوية تعمليه؟ كل سنة بنقولي نفس الكلام، وفي الآخر بناكل الكنافة ونكمّلها ببسبوسة”.

وتابعت مقدمة برنامج “كلام الناس”، أنه “ما تعلّقيش نفسك بوهم مش هيحصل. سيبي موضوع الدايت لما بعد العيد، صغير كان أو كبير، وخلي رمضان يعدّي على خير، والحقيقة اللي لازم تتقال: محدش بيخس في رمضان، كلنا بنتخن وبنضحك على نفسنا شوية”.

