للسيدات قبل رمضان.. ياسمين عز: راعبة العيال وأبوهم ليه لما يوقعوا العصير على الأرض

وجهت الإعلامية ياسمين عز، رسالة للسيدات قبل شهر رمضان، قائلة “رمضان على الأبواب، وده الوقت اللي صوتك فيه لازم يطلع علشان ولادك، لأن الأمومة مش دور مؤقت، دي رحلة كاملة بتعيشيها بكل تفاصيلها”.

وقالت ياسمين عز، خلال تقديمها برنامج “كلام الناس”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن “الأمومة بتديكي نور خاص وطاقة مختلفة، حتى لو معاها إرهاق، وسهر، وشعر مكركب، وقلة نوم، فالمهم في رمضان إنك تعيشي اليوم وتستمتعي بيه. العبِي مع ولادك، وسيبي الدنيا تمشي بهدوء”.

وتابعت مقدمة برنامج “كلام الناس”، أنه “راعبة العيال وأبوهم ليه لما يوقعوا العصير عالكنبة أو عالأرض، ماتغسليهم وتلمعيهم، المج اتكسر والسجادة باظت مش مهم هو انتي اللي جايباهم!؟ ده خير جوزك”.