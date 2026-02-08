قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئاسة الفلسطينية: قرارات الكابينت الإسرائيلي محاولة مكشوفة لشرعنة الاستيطان ونهب الأراضي
الأوقاف ردا على انتقادات تصميم زخارف المسجد العباسي: أصلية وتعود لتاريخ إنشائه
منتخب مصر لكرة الصالات يتأهل لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2026
أحمد موسى: أي تعديل وزاري هدفه تعزيز كفاءة الأداء الحكومي
قيادي بـ مستقبل وطن: شراكة القاهرة ومقديشو تدعم الاستقرار والتنمية بالمنطقة
أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر الأحد 8 فبراير 2026
محافظ سوهاج يفتتح معرض أهلا رمضان الرئيسي: لدينا 13 فرعا تغطي مدن الإقليم
أحمد موسى ينفعل على الهواء بسبب تراكم القمامة خلف أهرامات الجيزة: المشهد لا يليق بمصر
بالأسماء.. مصطفى بكري يكشف عن ملامح التعديل الوزاري| تعرف عليهم
أحمد موسى: التعديلات الوزارية إجراء طبيعي.. ومصر تواجه تحديات تحتاج حكومة واعية
جلسة خاصة للترويج للاستثمار في التعدين المصرى بمؤتمر إندابا 2026 .. غدا
ياسمين عز لـ السيدات: تاكلي 11 شهر محشي وعايزة تخسي في رمضان
توك شو

بالأسماء.. مصطفى بكري يكشف عن ملامح التعديل الوزاري| تعرف عليهم

الإعلامي مصطفى بكري
الإعلامي مصطفى بكري
محمد شحتة

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن أبرز الأسماء المرشحة لوزارة الاستثمار، محمد فريد، ومن أبرز المرشحين للشباب والرياضة، عمرو السنباطي، مع الإبقاء على وزير التموين، ووزير شئون المجالس النيابية.

وأضاف مصطفى بكري، في مداخلة هاتفية، مع برنامج "الصورة" على قناة "النهار"، أن المهندس أحمد فايد، استشاري العاصمة الإدارية، من أبرز الأسماء المرشحة لوزارة الإسكان، والنائب وليد عباس، وهذه معلومات مرجحة وليست أكيدة

التعديل الوزاري سيتضمن وجوه جديدة وستكون مفاجأة للناس، وفي نفس الوقت وجود حركة محافظين واسعة بعد هذا التعديل الوزاري.

وأوضح أنه من المتوقع فصل وزارة الصناعة عن وزارة النقل في هذا التعديل، ويوم الثلاثاء ستكون هناك مفاجآت في الخطاب الملقى في مجلس النواب.

مصطفى بكري التعديل الوزاري ملامح التديل الوزاري مجلس النواب مجلس الوزراء

