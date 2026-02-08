بالأسماء.. مصطفى بكري يكشف عن ملامح التعديل الوزاري| تعرف عليهم

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن أبرز الأسماء المرشحة لوزارة الاستثمار، محمد فريد، ومن أبرز المرشحين للشباب والرياضة، عمرو السنباطي، مع الإبقاء على وزير التموين، ووزير شئون المجالس النيابية.

وأضاف مصطفى بكري، في مداخلة هاتفية، مع برنامج "الصورة" على قناة "النهار"، أن المهندس أحمد فايد، استشاري العاصمة الإدارية، من أبرز الأسماء المرشحة لوزارة الإسكان، والنائب وليد عباس، وهذه معلومات مرجحة وليست أكيدة

التعديل الوزاري سيتضمن وجوه جديدة وستكون مفاجأة للناس، وفي نفس الوقت وجود حركة محافظين واسعة بعد هذا التعديل الوزاري.

وأوضح أنه من المتوقع فصل وزارة الصناعة عن وزارة النقل في هذا التعديل، ويوم الثلاثاء ستكون هناك مفاجآت في الخطاب الملقى في مجلس النواب.