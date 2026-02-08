أحمد موسى ينفعل على الهواء بسبب تراكم القمامة خلف أهرامات الجيزة: المشهد لا يليق بمصر

أعرب الإعلامي أحمد موسى عن استيائه الشديد من تراكم كميات كبيرة من القمامة خلف المنطقة الأثرية لأهرامات الجيزة، مؤكدًا أن هذه المشاهد المسيئة تمر أمام أعين السائحين القادمين من مختلف دول العالم، في صورة لا تليق بقيمة ومكانة مصر الحضارية.

سرعة التحرك ووضع حد

وقال موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، إن أهرامات الجيزة تُعد أهم منطقة أثرية في العالم، متسائلًا بلهجة غاضبة: «مين المسؤول عن المشاهد دي؟ السياح بيعدّوا على مناظر بشعة جنب سور الأهرامات»، مطالبًا محافظ الجيزة بسرعة التحرك ووضع حد لهذه الأزمة.



وأضاف الإعلامي: «والله ما في حد في البلد يعجبه المشهد ده، إزاي يكون عندنا أهم منطقة في العالم ويبقى جنب سورها المنظر ده؟ مافيش حد بيتابع ولا بيشوف؟»، مشددًا على أن الإهمال في مثل هذه المناطق يسيء لصورة الدولة أمام العالم.

المناطق الأثرية والسياحية

ووجّه أحمد موسى تساؤلًا مباشرًا إلى محافظ الجيزة، قائلًا: «سيادة المحافظ، آخر مرة نزلت المنطقة دي إمتى؟»، مطالبًا بوجود متابعة ميدانية حقيقية للمناطق الأثرية والسياحية.



كما طالب موسى وزيرة التنمية المحلية بالتدخل العاجل، متسائلًا عن الجهة المسؤولة عن نظافة ومتابعة المنطقة، مؤكدًا أن ما يحدث يمثل تقصيرًا واضحًا، واختتم حديثه قائلًا: «والله عيب اللي بيحصل ده».