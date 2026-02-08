قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئاسة الفلسطينية: قرارات الكابينت الإسرائيلي محاولة مكشوفة لشرعنة الاستيطان ونهب الأراضي
الأوقاف ردا على انتقادات تصميم زخارف المسجد العباسي: أصلية وتعود لتاريخ إنشائه
منتخب مصر لكرة الصالات يتأهل لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2026
أحمد موسى: أي تعديل وزاري هدفه تعزيز كفاءة الأداء الحكومي
قيادي بـ مستقبل وطن: شراكة القاهرة ومقديشو تدعم الاستقرار والتنمية بالمنطقة
أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر الأحد 8 فبراير 2026
محافظ سوهاج يفتتح معرض أهلا رمضان الرئيسي: لدينا 13 فرعا تغطي مدن الإقليم
أحمد موسى ينفعل على الهواء بسبب تراكم القمامة خلف أهرامات الجيزة: المشهد لا يليق بمصر
بالأسماء.. مصطفى بكري يكشف عن ملامح التعديل الوزاري| تعرف عليهم
أحمد موسى: التعديلات الوزارية إجراء طبيعي.. ومصر تواجه تحديات تحتاج حكومة واعية
جلسة خاصة للترويج للاستثمار في التعدين المصرى بمؤتمر إندابا 2026 .. غدا
ياسمين عز لـ السيدات: تاكلي 11 شهر محشي وعايزة تخسي في رمضان
توك شو

أحمد موسى ينفعل على الهواء بسبب تراكم القمامة خلف أهرامات الجيزة: المشهد لا يليق بمصر

أحمد موسى
أحمد موسى
محمد البدوي

أعرب الإعلامي أحمد موسى عن استيائه الشديد من تراكم كميات كبيرة من القمامة خلف المنطقة الأثرية لأهرامات الجيزة، مؤكدًا أن هذه المشاهد المسيئة تمر أمام أعين السائحين القادمين من مختلف دول العالم، في صورة لا تليق بقيمة ومكانة مصر الحضارية.

سرعة التحرك ووضع حد

وقال موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، إن أهرامات الجيزة تُعد أهم منطقة أثرية في العالم، متسائلًا بلهجة غاضبة: «مين المسؤول عن المشاهد دي؟ السياح بيعدّوا على مناظر بشعة جنب سور الأهرامات»، مطالبًا محافظ الجيزة بسرعة التحرك ووضع حد لهذه الأزمة.


وأضاف الإعلامي: «والله ما في حد في البلد يعجبه المشهد ده، إزاي يكون عندنا أهم منطقة في العالم ويبقى جنب سورها المنظر ده؟ مافيش حد بيتابع ولا بيشوف؟»، مشددًا على أن الإهمال في مثل هذه المناطق يسيء لصورة الدولة أمام العالم.

المناطق الأثرية والسياحية

ووجّه أحمد موسى تساؤلًا مباشرًا إلى محافظ الجيزة، قائلًا: «سيادة المحافظ، آخر مرة نزلت المنطقة دي إمتى؟»، مطالبًا بوجود متابعة ميدانية حقيقية للمناطق الأثرية والسياحية.


كما طالب موسى وزيرة التنمية المحلية بالتدخل العاجل، متسائلًا عن الجهة المسؤولة عن نظافة ومتابعة المنطقة، مؤكدًا أن ما يحدث يمثل تقصيرًا واضحًا، واختتم حديثه قائلًا: «والله عيب اللي بيحصل ده».

