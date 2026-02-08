قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظ سوهاج يفتتح معرض أهلا رمضان الرئيسي: لدينا 13 فرعا تغطي مدن الإقليم
أحمد موسى ينفعل على الهواء بسبب تراكم القمامة خلف أهرامات الجيزة: المشهد لا يليق بمصر
بالأسماء.. مصطفى بكري يكشف عن ملامح التعديل الوزاري| تعرف عليهم
أحمد موسى: التعديلات الوزارية إجراء طبيعي.. ومصر تواجه تحديات تحتاج حكومة واعية
جلسة خاصة للترويج للاستثمار في التعدين المصرى بمؤتمر إندابا 2026 .. غدا
ياسمين عز لـ السيدات: تاكلي 11 شهر محشي وعايزة تخسي في رمضان
لتوجيهه ألفاظا خارجة للإعلامية ميار الببلاوي.. الشيخ محمد أبو بكر يواجه هذه العقوبة
قيادات قضائية وشخصيات عامة يقدمون واجب العزاء في المستشار ناجي شحاتة
الاستعلام عن الأسماء الجديدة في تكافل وكرامة 2026.. افتح الرابط
منطقة البحر الأحمر تتوج بدرع بطل نوابغ الأزهر في نسخته الثانية
أحمد موسى: الوزراء لا يجلسون مدى الحياة.. ونشكر من أنهى مهمته
قتلوا القتيل ومشوا في جنازته.. لغز سخان البداري الذي انكشف بعد 289 يوما بأسيوط
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
توك شو

أحمد موسى: تحركات حكومية ناجحة تخفض أسعار الدواجن قبل رمضان

أحمد موسى
أحمد موسى
محمد البدوي

كشف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، عن تفاصيل التحركات الحكومية التي ساهمت في ضبط أسعار الدواجن بالأسواق مع اقتراب شهر رمضان، مؤكدًا أن التنسيق بين وزارة التموين ووزارة الزراعة وجهاز استيراد الفراخ كان له دور مباشر في تراجع الأسعار.

 أسعار الفراخ

وأضاف موسى أن أسعار الفراخ شهدت انخفاضًا بمقدار 5 جنيهات بعد الإجراءات التحضيرية لاستقبال شهر رمضان، مشيرًا إلى حرص الدولة على توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين.

وتطرق موسى إلى موضوع التعديل الوزاري المرتقب، قائلاً: «الوزراء اللي خلصوا مهمتهم نقولهم متشكرين ودي سنة الحياة»، مؤكدًا أن كل تغيير يهدف لتطوير الأداء بما يخدم المصلحة العامة.

متابعة لكل التفاصيل

وأشار الإعلامي إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يضع مصلحة المواطن على رأس أولوياته في كل تحركاته، ويعمل بصمت على مدار الساعة، متابعة لكل التفاصيل لضمان أمن واستقرار الدولة والشعب، مشددًا أن كل خطوة تتخذها القيادة تتم بحرص وتوازن بعيدًا عن أي انفعال.

وأكد موسى أن مصر تواجه تحديات صعبة داخليًا وخارجيًا، وتحتاج لإدارة ناجحة لتجاوزها، مشيرًا إلى أن الدولة خرجت سليمة من أزمات 2011 بفضل الله وبفضل القيادة الحكيمة للرئيس.

