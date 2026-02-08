أحمد موسى: تحركات حكومية ناجحة تخفض أسعار الدواجن قبل رمضان

كشف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، عن تفاصيل التحركات الحكومية التي ساهمت في ضبط أسعار الدواجن بالأسواق مع اقتراب شهر رمضان، مؤكدًا أن التنسيق بين وزارة التموين ووزارة الزراعة وجهاز استيراد الفراخ كان له دور مباشر في تراجع الأسعار.

أسعار الفراخ

وأضاف موسى أن أسعار الفراخ شهدت انخفاضًا بمقدار 5 جنيهات بعد الإجراءات التحضيرية لاستقبال شهر رمضان، مشيرًا إلى حرص الدولة على توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين.

وتطرق موسى إلى موضوع التعديل الوزاري المرتقب، قائلاً: «الوزراء اللي خلصوا مهمتهم نقولهم متشكرين ودي سنة الحياة»، مؤكدًا أن كل تغيير يهدف لتطوير الأداء بما يخدم المصلحة العامة.

متابعة لكل التفاصيل

وأشار الإعلامي إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يضع مصلحة المواطن على رأس أولوياته في كل تحركاته، ويعمل بصمت على مدار الساعة، متابعة لكل التفاصيل لضمان أمن واستقرار الدولة والشعب، مشددًا أن كل خطوة تتخذها القيادة تتم بحرص وتوازن بعيدًا عن أي انفعال.

وأكد موسى أن مصر تواجه تحديات صعبة داخليًا وخارجيًا، وتحتاج لإدارة ناجحة لتجاوزها، مشيرًا إلى أن الدولة خرجت سليمة من أزمات 2011 بفضل الله وبفضل القيادة الحكيمة للرئيس.