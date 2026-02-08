أحمد موسى: الوثائق الأمريكية أثبتت وجود مؤامرة لزعزعة استقرار مصر

قال الإعلامي أحمد موسى إن تحذيراته السابقة بشأن وجود مخططات تهدف إلى زعزعة استقرار مصر والمنطقة لم تكن اجتهادًا شخصيًا، بل ثبتت صحتها لاحقًا بوثائق رسمية.

تعطيل الاستقرار في مصر

وأكد موسى، خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد أنه تناول تفاصيل هذه المؤامرة في كتابه أسرار، الذي عُرض بمعرض القاهرة 2026، مشيرًا إلى أن الوثائق الأمريكية أكدت ما ورد في كتابه حول المحاولات المستمرة لتعطيل الاستقرار في مصر وعدد من الدول العربية مثل لبنان وسوريا.

وأضاف موسى أنه تحدث أيضًا عن التعديل الوزاري المرتقب، مؤكدًا: «الوزراء اللي خلصوا مهمتهم نقولهم متشكرين ودي سنة الحياة»، مشددًا على أن كل تغيير يهدف لتطوير الأداء وتحقيق المصلحة العامة.

وأشار الإعلامي إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يضع مصالح المواطن على رأس أولوياته في كل خطواته، ويعمل بصمت على مدار الساعة، متابعة لكل التفاصيل لضمان أمن واستقرار الدولة والشعب، مؤكدًا أن القيادة الحالية تحتاج لإدارة ناجحة لتجاوز التحديات الصعبة داخليًا وخارجيًا.

وختم موسى بالإشارة إلى أن مصر نجت من أزمات 2011 بفضل الله وبفضل القيادة الحكيمة للرئيس السيسي، الذي يضمن استمرار الدولة في مسارها الصحيح، مع التركيز على الأمن والاستقرار والحفاظ على مصالح المواطنين.