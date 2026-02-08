أحمد موسى: مصر من أكبر منتجي التمور عالميًا وتحقق طفرة في التصدير

كشف الإعلامي أحمد موسى أن مصر أصبحت لاعبًا رئيسيًا في سوق التمور العالمي، بعدما تحولت من دولة تستورد التمور إلى واحدة من أبرز الدول المصدّرة، مشيرًا إلى أن الإنتاج المحلي يمثل نحو 19% من إجمالي الإنتاج العالمي، بإجمالي يصل إلى قرابة مليوني طن سنويًا.

عدد أشجار النخيل

وأوضح موسى خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد أن عدد أشجار النخيل في مصر يبلغ نحو 24 مليون نخلة، من بينها 1.5 مليون نخلة في مشروع توشكى، الذي ساهم في توفير آلاف فرص العمل في مجالات الزراعة والإنتاج والتصنيع.

خطط الدولة للتوسع في التصدير

وأشار إلى أن التمور المصرية لم تعد محصولًا زراعيًا فقط، بل أصبحت مصدرًا مهمًا للعملة الصعبة، في ظل تزايد الطلب العالمي على الأصناف التي يتم زراعتها في مصر، مؤكدًا أن هذا القطاع يمثل أحد النجاحات الاقتصادية التي تدعم خطط الدولة للتوسع في التصدير وتعزيز الموارد الدولارية.