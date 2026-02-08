أحمد موسى: أي تعديل وزاري هدفه تعزيز كفاءة الأداء الحكومي

أكد الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد، أن التعديلات الوزارية المرتقبة في مصر تعد خطوة طبيعية ضمن مسار الحياة السياسية، مشيرًا إلى أن استمرار أي مسؤول في منصبه ليس أمرًا دائمًا أو مطلقًا، بل مرتبط بمدى إنجاز المهام المكلف بها.

وقال موسى إن هذه التغييرات تعكس سنة الحياة السياسية، وأضاف: «الوزراء الذين أتموا مهامهم نود أن نشكرهم على جهودهم، ونتمنى لهم التوفيق فيما هو قادم».

وشدد موسى على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يضع مصلحة المواطن في المقام الأول، ويعمل باستمرار على متابعة كل تفاصيل الدولة، مؤكداً أن كل خطوات الرئيس تتسم بالحرص والتوازن، بعيدًا عن أي ردود فعل انفعالية، لضمان أمن واستقرار مصر وشعبها.

وأشار موسى إلى أن مصر تواجه تحديات كبيرة داخليًا وخارجيًا، تتطلب إدارة رشيدة وقيادة واعية لتجاوزها، موضحًا أن الدولة خرجت سليمة من أزمات سابقة مثل أحداث 2011 بفضل القيادة الحكيمة والمتابعة المستمرة.

وتابع موسى أن الرئيس السيسي يعمل على مدار الساعة بصمت بعيدًا عن الضوضاء الإعلامية، مؤكدًا ضرورة المحافظة على استقرار الدولة وأمن الشعب، وأنه يتحمل المسؤولية أمام الله والشعب المصري في كل قرار يتخذه.

وأضاف موسى أن الرئيس يحرص على أن تكون جميع التحركات مدروسة بعناية، بحيث تراعي مصالح المواطنين وتحقق التوازن بين السياسة الداخلية والخارجية، مع التأكيد على أن أي تعديل وزاري لا يهدف سوى إلى تعزيز كفاءة الأداء الحكومي ومصلحة الوطن.