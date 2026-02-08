ما سر توقيت ظهور ملفات جيفري إبستين الآن؟ أستاذ علوم سياسية يجيب

أجاب الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، على سؤال: ما سر توقيت ظهور ملفات جيفري إبستين؟.

وقال طارق فهمي، في لقائه على قناة "القاهرة الإخبارية"، إن توقيت ظهور ملفات جيفري إبستين، له دلالته من حيث أمرين: الأول أن هذا التيار موجود في الولايات المتحدة يحاول أن يوفر إجراءات مباشرة للشركات الأمريكية وتعاملاتها والشركات التكنولوجية متعددة المجالات.

وأشار فهمي، إلى أن الأوروبيين فارضين بعض الإجراءات خلال المدة الأخيرة أزعجت الإدارة الأمريكية، فمن الواضح أن الإدارة الأمريكية تريد أن تنقل رسالة لأوروبا "إذا عدتم عدنا" ، فلابد أن يكون مقايضة مباشرة ومحاولة حماية الأنماط التكنولوجية الأمريكية.

وأوضح أن المشكلة في بعض القوانين التي صدرت في عدد من الدول الأوروبية، والتي ستحجم النفوذ الأمريكي في التعامل، وبالتالي الأمريكيين سيتحركوا لتوفير مظلة لشركاتهم.