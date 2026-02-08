قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

تحرك عاجل من محافظة الجيزة بعد نشر فيديو المخالفات في محيط الأهرامات

محافظة الجيزة
محافظة الجيزة
محمد البدوي

كشف محمد مرعي، المتحدث الرسمي باسم محافظة الجيزة، أن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أصدر توجيهات فورية بالتعامل مع الفيديو الذي عرضه برنامج على مسئوليتي، ورصد مخالفات وإهمالًا في منطقة قريبة من الأهرامات.

وأوضح مرعي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم البرنامج على قناة صدى البلد أنه توجه  إلى الموقع محل الفيديو للتأكد من حداثته ومطابقته للواقع، مؤكدًا أن الواقعة حديثة وتم رصدها اليوم.

رفع المخلفات ومعالجة المشهد 

وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة عاجلة تضم رئيس حي الهرم وهيئة الطب البيطري، للتعامل الفوري مع أي حيوانات نافقة أو مظاهر مخالفة بالمنطقة، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع المخلفات ومعالجة المشهد بشكل عاجل، وهو ما علق عليه الإعلامي أحمد موسى متمنيًا عدم تكرار هذه المشاهد مرة أخرى، حفاظًا على الأهالي وصورة المنطقة.

توفير السلع الأساسية

وأضاف المتحدث الرسمي باسم محافظة الجيزة أن المحافظة تواصل جهودها الخدمية، مشيرًا إلى تنظيم معرض توظيف اليوم، على أن يتم افتتاح 27 فرعًا جديدًا من معارض «أهلًا رمضان» يوم الثلاثاء المقبل، لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.

محافظة الجيزة الطب البيطري أهلًا رمضان عادل النجار المهندس عادل النجار توفير السلع السلع الأساسية الأهرامات

