محافظ الجيزة يتفقد شارع العريش بعد إعادة الانضباط والتجهيزات الجارية بالموقع البديل للباعة الجائلين

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة جهود إعادة الانضباط بشارع العريش بحي الطالبية ومنع الإشغالات والتعديات بالتوازي مع نقل الباعة الجائلين إلى موقع بديل مجهز بشكل حضاري بهدف تسهيل الحركة المرورية.

وتفقد المحافظ أعمال التجهيزات الجارية بالموقع البديل للباعة الذي تُقدَّر مساحته بنحو 2000 م2 ويشمل تركيب بلاط انترلوك وإنارة وتنسيق عام للموقع تمهيدًا لتسليمه خلال أيام.

ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من تجهيز الموقع وتسكين الباعة وفق نظام الباكيات قبل حلول شهر رمضان لضمان تنظيم عملية البيع بشكل منظم وآمن.

أكد المهندس عادل النجار أن هدف المحافظة هو توفير طريق ممهد يسهل حركة المواطنين دون أي معوقات مع مراعاة البعد الإنساني للباعة الجائلين من خلال توفير موقع بديل حضاري مجهز بكافة الخدمات الأساسية يتيح لهم استكمال أعمالهم بشكل منظم وآمن دون الإضرار بسير الحركة المرورية أو الشكل العام للشارع.

كما تفقد المحافظ النقطة الثابتة لشرطة المرافق بالشارع والتي تم تجهيزها لضمان استمرار الانضباط ومنع عودة الإشغالات مؤكداً على أهمية الدور الرقابي المستمر من قبل الأجهزة التنفيذية.

شدد محافظ الجيزة خلال الجولة على ضرورة المتابعة الدورية والمستمرة من حي الطالبية لمنع أي عودة للإشغالات مع الالتزام بوضع ملصقات تحذيرية على المحال وتنبيه أصحابها بعدم وضع أستاندات أو أي اشغالات أمام المحال مع التأكيد على مصادرة المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة، التي قد تصل إلى الغلق والتشميع وقطع المرافق حال عدم الالتزام.

وفي تصريح له أكد المحافظ أن المحافظة ستواصل تنفيذ خططها لإعادة الانضباط في كافة الشوارع الحيوية مشددًا على أن السيولة المرورية والحفاظ على المظهر الحضاري للشارع تأتي في مقدمة أولويات الأجهزة التنفيذية لتحقيق بيئة حضارية وآمنة.

رافق المحافظ خلال الجولة كلٌّ من: هند عبد الحليم نائب المحافظ ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد وحامد سلامه رئيس حي الطالبية ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية، ووليد عبد اللطيف معاون المحافظ، واللواء محمد الضبيعي رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة.