سعر الجنيه الذهب مساء اليوم 7-2-2026..950 جنيه زيادة جديدة
الجرام بـ 23 مليون يورو.. ما هو أغلى معدن في العالم؟
الصحة: لم تُسجَّل أي حالة تبرع بأعضاء من متوفين حتى الآن.. والقبول المجتمعي التحدي الأكبر
تفاصيل وفاة ضابط استخبارات إسرائيلي بالوحدة 8200 في ظروف غامضة داخل سجن عسكري
نشأت الديهي: معاريف الإسرائيلية تنقل رسالتي حرفيًا بشأن التطبيع مع إسرائيل
لن اتكلم إلا بالمعلومات.. ماذا قال نشأت الديهي عن التعديل الوزاري
بعد حذف منشور مها نصار.. هند صبري تشارك جمهورها كواليس شارك تانك| القصة الكاملة
ضربة موجعة للأهلي.. ماذا قال سيف زاهر عن إصابة تريزيجيه
صدمة لمنتحلي صفة إعلامي.. الحبس في انتظار المخالفين
البنك المركزي يعلن طرح أذون خزانة بـ 75 مليار جنيه.. غدا
لا تتعرضوا للشمس غدًا.. الأرصاد تصدر تحذيرًا عاجلًا
رائد زراعة الكبد: التبرع بالأنسجة محسوم دينيًا ولا داعي لإثارة الجدل من جديد
محافظات

محافظ الجيزة يلتقي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن هذه الدوائر لمناقشة خطط العمل

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
أحمد زهران

عقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة لقاءً موسعًا مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن دوائر أبو النمرس، والبدرشين، والحوامدية، والعياط، والصف، وأطفيح، لمناقشة خطط العمل المستقبلية، وبحث الطلبات والمشكلات والعمل على إيجاد حلول عاجلة لها وذلك بقطاعات الصحة، والتعليم، والبنية التحتية والمرافق والطرق والسرفيس .

في بداية اللقاء تم مناقشة النقص في وسائل المواصلات خاصة خلال فترات الذروة بمناطق أبو النمرس والمنوات والحوامدية، حيث أكد المحافظ أنه تم إنشاء موقف مواصلات عامة بقرية المنوات بطريق علي سلامة على مساحة 300 م٢ وتم تسليمه للسرفيس للتشغيل وذلك لحين الانتهاء من إنشاء كوبري مزلقان أبو النمرس لدراسة مدي إمكانية إنشاء موقف سرفيس حضاري بمحيطة .
كما أشار المحافظ إلى وجود خط مواصلات تابع للقطاع الخاص من أبو النمرس حتى الدِّراسة يخدم مدينة أبو النمرس ومنيل شيحة.
وخلال اللقاء وجّه المحافظ بدراسة إدراج شوارع الجمهورية وأبو صير بمدينة الحوامدية ضمن خطة التطوير والرصف بالخطة الاستثمارية القادمة مع سرعة الانتهاء من أعمال رد الشيء لأصله بطريق جمال عبد الناصر ورفع كفاءة أعمدة الإنارة بالطريق.
كما تم استعراض موقف استكمال وتوصيل أعمال مرافق الصرف الصحي بمناطق طموه، وعرب التل، ومنيل شيحة التابعة لمركز أبو النمرس، حيث جرى استعراض نسب التنفيذ بمحطات الصرف الصحي . 
وأوضح محافظ الجيزة أنه تم إجراء حصر للمناطق المحرومة بالقرية لإدراجها ضمن الخطة الاستثمارية لجهاز مياه الشرب والصرف الصحي  وقد أكد المحافظ تقدم نسب التنفيذ بالمحطات بشكل كبير والانتهاء من بعض المشروعات من بينها محطة الصرف الصحي بقرية أبو مسلم.
ووجّه المحافظ بمتابعة أعمال رصف الطريق الواصل بين قرية الكداية ومدينة أطفيح مع سرعة استكمال توصيل المرافق تمهيدًا لبدء رصف مداخل القرى بمدينة أطفيح.
كما وجّه المحافظ بحصر المناطق التي لم يتم تنفيذ أعمال الصرف الصحي بها بالتنسيق مع الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي تمهيدًا لتنفيذها ضمن الخطة الاستثمارية للجهاز بقرى مركز أطفيح مشيرًا إلى بدء التشغيل التجريبي لمحطة مسجد موسى بالمركز .
وخلال اللقاء أكد المحافظ على وضع خطة شاملة بنطاق المحافظة لمواجهة الإشغالات بشوارع وميادين الجيزة وإعادة فرض الانضباط اللازم والحفاظ على المظهر الحضاري.
كما ثمّن المحافظ مبادرات عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالتبرع بقطع أراضٍ بنطاق دوائرهم لإقامة مشروعات خدمية عليها موجّهًا بتشكيل لجنة مختصة لدراسة تلك الطلبات وسرعة البت فيها.
وكشف المحافظ عن إدراج قرى مركز العياط ضمن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بتلك القرى.
وشمل اللقاء أيضًا مناقشة موقف المستشفيات والخدمات الطبية المقدمة لمواطني الدوائر المعنية والعمل على تحديد أوجه القصور ودراسة سبل تطوير المنظومة الصحية بما يسهم في تحسين مستوى الرعاية الطبية المقدمة للمواطنين خلال المرحلة المقبلة.
وفي هذا الإطار، وجّه المحافظ بتوفير مكان مؤقت لإقامة الوحدة الصحية داخل مقر الوحدة المحلية لقرية المنوات لحين قيام مديرية الصحة ببناء الوحدة الصحية مرة أخرى.
كما وجّه بمتابعة إصلاح نظام التكييف الخاص بقسم الرعاية المركزة بمستشفى أطفيح المركزي إلى جانب دراسة سد العجز في عدد من التخصصات الطبية بمستشفيات أطفيح بصفة عامة وعيادات التأمين الصحي بصفة خاصة.
جاء ذلك بحضور إبراهيم الشهابي نائب المحافظ، ومحمد نور الدين السكرتير العام للمحافظة، ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد،  العميد وائل حسن مدير إدارة الاتصال السياسي بالمحافظة إلى جانب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ: عبدالوهاب خليل، عادل ناصر، أنس هلول، أحمد الفار، فيصل أبو عريضة، نشوي الشريف، نادر الخبيري، محمد رشاد، فرج فتحي، محمد البديوي، محمد كليب، مراد أبو الدهب، وجيهان شاهين، بالإضافة إلى رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، ومديري المديريات الخدمية والإدارات التنفيذية.

