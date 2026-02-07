بدء أعمال تطوير شارع ناهيا بحي بولاق الدكرور في الجيزة

أعلن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة عن بدء أعمال تطوير ورفع كفاءة ورصف شارع ناهيا بحي بولاق الدكرور وذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بالبنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح المحافظ أن الأعمال تتم في المسافة الممتدة من محور الفريق كمال عامر وحتى الطريق الدائري بطول 1.8 كم وبعرض 20 مترًا بما يسهم في تحسين الحركة المرورية ورفع كفاءة أحد الشوارع الحيوية بالحي.

وشدد محافظ الجيزة على مديرية الطرق بضرورة الالتزام الكامل بجودة التنفيذ والمواصفات الفنية مع سرعة الانتهاء من الأعمال وفق البرامج الزمنية الموضوعة مع مراعاة عدم تعطيل الحركة المرورية.

كما كلف المحافظ رئيس حي بولاق الدكرور بإزالة أي معوقات أو تعديات تعترض مسار الطريق والتنسيق مع الجهات المعنية لتيسير أعمال التطوير واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بما يضمن سرعة تنفيذ الأعمال ودخول الطريق الخدمة في التوقيتات المحددة.

وأكد محافظ الجيزة في تصريحات له: «إحنا شغالين علشان نسهّل على الناس ونخلّي الحركة أسهل وأأمن وشارع ناهيا هيطلع بشكل يليق بأهالينا في بولاق الدكرور».