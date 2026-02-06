قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأوقاف تحسم الجدل حول تشغيل مكبرات الصوت الخارجية في المساجد برمضان
حسام موافي: التدخين أحد أسباب الانتفاخ.. والمنظار يكشف مرض المعدة
بتكلفة 600 مليون جنيه.. الوادي الجديد تستعد لافتتاح مستشفى الداخلة
لغوا الكتافاست | ياسمين عز تثير الجدل بتصريحات ساخرة عن مسكنات الصداع في رمضان
ترامب ملك الغابة.. البيت الأبيض يعترف بنشر فيديو مسيء لـ أوباما وزوجته
موعد ومكان عزاء المستشار محمد ناجي شحاتة
القاهرة الإخبارية: هجمات المستوطنين تجبر الفلسطينيين على التهجير القسري من الضفة
جه وقت رجوع كهربا للأهلي | طلب مثير من شخصية شهيرة في منشور غامض
العالم على موعد مع حدث فلكي نادر باصطدام كويكب بالقمر.. متى سيحدث؟
200 جنيه خلال ساعة.. قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة
محافظات

محافظة الجيزة تضبط منشآت غير مرخّصة لإعادة تدوير زيوت السيارات وغش الأسمدة.. صور

غش زيت السيارات
غش زيت السيارات
أحمد زهران

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة جهود مديرية التموين بالمحافظة والتي نفّذت حملات مكثفة على مدار يومين استهدفت المنشآت غير المرخّصة التي تقوم بغش زيوت السيارات وإعادة تدوير الزيوت المستخدمة فضلًا عن غش الأسمدة الزراعية.

وأعلن المحافظ أن الحملات أسفرت عن ضبط منشأة غير مرخّصة بمنطقة أبو رواش تقوم بإعادة معالجة وتدوير زيوت السيارات المستخدمة حيث تم التحفّظ على 75 طنًا من الزيوت المستخدمة والمعاد معالجتها بالإضافة إلى 40 طنًا من المواد المستخدمة في عملية المعالجة.


كما تم ضبط منشأة أخرى غير مرخّصة بناحية الصف تقوم بإعادة معالجة وتدوير زيوت السيارات المستخدمة وتم التحفّظ على 24 طنًا من الزيوت و25 طنًا من المواد المستخدمة في عملية المعالجة.


وفي السياق ذاته تم ضبط منشأة غير مرخّصة بناحية الصف تقوم بتعبئة السماد الزراعي حيث جرى التحفّظ على 70 طنًا من السماد الزراعي المحبّب والناعم وخامات مجهولة المصدر.


وشدّد محافظ الجيزة على مديرية التموين بضرورة استمرار الحملات وتشديد الرقابة على المنشآت التي تقوم بغش السلع وخاصة السلع التي من شأنها الإضرار بالصحة العامة والممتلكات لما لها من تأثير سلبي على المواطنين .
ومن جانبه أفاد السيد بلاسي مدير مديرية التموين بالجيزة أن المديرية تنفّذ خطة رقابية متكاملة لمواجهة الغش التجاري وإحكام الرقابة على الأسواق، تزامنًا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، وذلك بالتنسيق مع مباحث التموين ورؤساء الأحياء والمراكز مضيفا أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات المشار إليها والعرض على النيابة العامة.

زيوت السيارات محافظة الجيزة اخبار الجيزة

المزيد

