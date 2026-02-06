محافظة الجيزة تضبط منشآت غير مرخّصة لإعادة تدوير زيوت السيارات وغش الأسمدة.. صور

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة جهود مديرية التموين بالمحافظة والتي نفّذت حملات مكثفة على مدار يومين استهدفت المنشآت غير المرخّصة التي تقوم بغش زيوت السيارات وإعادة تدوير الزيوت المستخدمة فضلًا عن غش الأسمدة الزراعية.

وأعلن المحافظ أن الحملات أسفرت عن ضبط منشأة غير مرخّصة بمنطقة أبو رواش تقوم بإعادة معالجة وتدوير زيوت السيارات المستخدمة حيث تم التحفّظ على 75 طنًا من الزيوت المستخدمة والمعاد معالجتها بالإضافة إلى 40 طنًا من المواد المستخدمة في عملية المعالجة.



كما تم ضبط منشأة أخرى غير مرخّصة بناحية الصف تقوم بإعادة معالجة وتدوير زيوت السيارات المستخدمة وتم التحفّظ على 24 طنًا من الزيوت و25 طنًا من المواد المستخدمة في عملية المعالجة.



وفي السياق ذاته تم ضبط منشأة غير مرخّصة بناحية الصف تقوم بتعبئة السماد الزراعي حيث جرى التحفّظ على 70 طنًا من السماد الزراعي المحبّب والناعم وخامات مجهولة المصدر.



وشدّد محافظ الجيزة على مديرية التموين بضرورة استمرار الحملات وتشديد الرقابة على المنشآت التي تقوم بغش السلع وخاصة السلع التي من شأنها الإضرار بالصحة العامة والممتلكات لما لها من تأثير سلبي على المواطنين .

ومن جانبه أفاد السيد بلاسي مدير مديرية التموين بالجيزة أن المديرية تنفّذ خطة رقابية متكاملة لمواجهة الغش التجاري وإحكام الرقابة على الأسواق، تزامنًا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، وذلك بالتنسيق مع مباحث التموين ورؤساء الأحياء والمراكز مضيفا أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات المشار إليها والعرض على النيابة العامة.