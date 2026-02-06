سعر الدولار مقابل الجنيه الآن في مصر

استقر سعر الدولار اليوم الجمعة 6-2-2026، في جميع البنوك العاملة في مصر.

أسعار الدولار اليوم

ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري، أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة، ضمن نشرته الخدمية.

سعر الدولار اليوم الجمعة في بنك تنمية الصادرات 47.06 جنيه للشراء و47.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الاسلامي 46.95 جنيه للشراء و47.05 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار الآن

سعر الدولار في بنك القاهرة 46.94 جنيه للشراء و47.04 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية 46.93 جنيه للشراء و46.03 جنيه للبيع.

سعر الدولار في اتش اس بي سي 46.93 جنيه للشراء و47.03 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي 46.93 جنيه للشراء و47.03 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 46.91 جنيه للشراء و47.01 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي 46.91 جنيه للشراء و47.01 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي 46.91 جنيه للشراء و47.01 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 46.91 جنيه للشراء و47.01 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر 46.91 جنيه للشراء و47.01 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي 46.91 جنيه للشراء و47.01 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل 46.91 جنيه للشراء و47.01 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة 46.90 جنيه للشراء و47.00 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك نكست 46.90 جنيه للشراء و47.00 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان 46.90 جنيه للشراء و47.00 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري 46.89 جنيه للشراء و46.99 جنيه للبيع.

سعر الدولار في ميد بنك 46.89 جنيه للشراء و46.99 جنيه للبيع.

سعر الدولار في كريدي أجريكول 46.88 جنيه للشراء و46.98 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإمارات دبي 46.81 جنيه للشراء و46.91 جنيه للبيع.