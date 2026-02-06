قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دولة التلاوة.. جائزة استثنائية 150 ألف جنيه للفائز في حلقة اليوم
يويفا يوقع عقوبتين على ريال مدريد بسبب مباراة بنفيكا .. ويُوجه إنذارًا لـ أربيلوا
الطقس غدا .. استمرار ارتفاع درجات الحرارة مع نشاط للرياح وأتربة خفيفة
مصطفى بكري : أيها الشعب اختلفوا مع الحكومات وليس عن درب الوطن
تشكيل مباراة ليدز يونايتد ونوتنجهام فورست بالدوري الإنجليزي
القصة الكاملة لمحاولة إنهاء حياة البلوجر روح في بث مباشر.. تفاصيل صادمـ.ـة
ترامب لا ينام في الطائرة الرئاسية مهما طال الوقت .. ما السر؟
أرخص 5 سيارات سيدان صينية في مصر.. تبدأ من 665 ألف جنيه
متقوليش جوزي بيعشق أكلي | ياسمين عز : ملوخيتك ساقطة يا شيماء
إصابات الحروق خطيرة | إنشاء بنك أنسجة في مستشفى متخصص .. تفاصيل مقترح برلماني
السياحة والآثار تطلق حملة إعلانية كبرى للترويج للمقصد المصري بتركيا .. صور
إلغاء قرار إخلاء سبيل 3 أشخاص لحيازتهم مواد مخدرة في مدينة نصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار مقابل الجنيه الآن في مصر

الدولار
الدولار
آية الجارحي

استقر سعر الدولار اليوم الجمعة 6-2-2026، في جميع البنوك العاملة في مصر.

أسعار الدولار اليوم

ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري، أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة، ضمن نشرته الخدمية.

سعر الدولار اليوم الجمعة في بنك تنمية الصادرات 47.06 جنيه للشراء و47.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الاسلامي 46.95 جنيه للشراء و47.05 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار الآن 

سعر الدولار في بنك القاهرة 46.94 جنيه للشراء و47.04 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية 46.93 جنيه للشراء و46.03 جنيه للبيع.

سعر الدولار في اتش اس بي سي 46.93 جنيه للشراء و47.03 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه 

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي 46.93 جنيه للشراء و47.03 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 46.91 جنيه للشراء و47.01 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي 46.91 جنيه للشراء و47.01 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي 46.91 جنيه للشراء و47.01 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 46.91 جنيه للشراء و47.01 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر 46.91 جنيه للشراء و47.01 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي 46.91 جنيه للشراء و47.01 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل 46.91 جنيه للشراء و47.01 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة 46.90 جنيه للشراء و47.00 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك نكست 46.90 جنيه للشراء و47.00 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان 46.90 جنيه للشراء و47.00 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري 46.89 جنيه للشراء و46.99 جنيه للبيع.

سعر الدولار في ميد بنك 46.89 جنيه للشراء و46.99 جنيه للبيع.

سعر الدولار في  كريدي أجريكول 46.88 جنيه للشراء و46.98 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإمارات دبي 46.81 جنيه للشراء و46.91 جنيه للبيع.

الدولار الجنيه سعر الدولار اليوم الجمعة سعر صرف الدولار سعر الدولار أمام الجنيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة

240 جنيها زيادة| ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 6-2-2026

الذهب

جنون الذهب مستمر.. اعرف وصل لكام وعيار 21 يحقق رقما جديدا

المستشار ناجي شحاتة في حوار سابق مع صدى البلد

وفاة المستشار محمد ناجي شحاتة رئيس الجنايات السابق

أسعار الذهب

200 جنيه خلال ساعة.. قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

وزارة الأوقاف

الأوقاف تحسم الجدل حول تشغيل مكبرات الصوت الخارجية في المساجد برمضان

أسعار السجائر اليوم

أسعار السجائر اليوم كليوباترا بعد قرار الزيادة الجديدة للمستورد

حالة الطقس

خلي بالك.. الأرصاد تكشف عن مفاجأة غير متوقعة بشأن طقس الأسبوع المقبل

الغندور

الغندور : الأهلي سامح إمام عاشور عشان جامد

ترشيحاتنا

مصطفى عاطف

مصطفى عاطف: مصر دولة التلاوة وأرض الأصوات الخالدة

ارشيفية

أسباب إصرار واشنطن على نزع البرنامج الصاروخي الإيراني .. إريك براون يوضح

ترامب

بين ضغط البيت الأبيض وثوابت إيران .. هل تولد صفقة مسقط من رحم الأزمة؟

بالصور

قلة النوم تهدد مستويات الكوليسترول وصحة القلب.. خبراء يحذرون من عدم راحة الجسم

كيف تؤثر قلة النوم على الكوليسترول؟
كيف تؤثر قلة النوم على الكوليسترول؟
كيف تؤثر قلة النوم على الكوليسترول؟

قافلة طبية مكبرة لـ مستقبل وطن بالشرقية توقع الكشف على 350 مواطنًا بقرية البيوم .. صور

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

فيتامينات ضرورية للأطفال في أول ثلاث سنوات.. ما يحتاجه الطفل لينمو بصحة

الفيتامينات الضرورية للأطفال من الولادة حتى 3 سنوات
الفيتامينات الضرورية للأطفال من الولادة حتى 3 سنوات
الفيتامينات الضرورية للأطفال من الولادة حتى 3 سنوات

علاج الأمراض الشائعة يقلل الإصابة بالخرف بنسبة الثلث.. دراسة تكشف مفاجأة

أمراض غير دماغية تزيد خطر الخرف
أمراض غير دماغية تزيد خطر الخرف
أمراض غير دماغية تزيد خطر الخرف

فيديو

البلوجر روح

القصة الكاملة لمحاولة إنهاء حياة البلوجر روح في بث مباشر.. تفاصيل صادمـ.ـة

مصطفى بكري

مصطفى بكري : السهام توجه لأي شخص ناجح في هذا البلد .. فيديو

التدخين

حسام موافي: التدخين أحد أسباب الانتفاخ.. والمنظار يكشف مرض المعدة

الإذاعي رضا عبد السلام

حسام موافي: الإذاعي رضا عبد السلام شخصية لا تتكرر.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

المزيد