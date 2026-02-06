مرتديًا ملابس نسائية | ضبط شخص بالدقهلية نشر مقاطع رقص تحرض على الفجور

القت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على أحد الأشخاص بمحافظة الدقهلية لقيامه بنشر مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي يقوم فيها بالتحريض على الفجور من خلال ارتداء ملابس نسائية والرقص ونشر تلك المقاطع على السوشيال ميديا.

ورصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص بنشر مقاطع فيديو على أحد التطبيقات بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن قيامه بالتحريض على الفجور والرقص بصورة خادشة للحياء مرتدياً ملابس نسائية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور حال تواجده بدائرة مركز شرطة شربين بالدقهلية وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي") ، وبمواجهته اعترف بنشره مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وكذا استقطاب راغبي المتعة لممارسة الفجور تم اتخاذ الإجراءات القانونية.