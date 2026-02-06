فيتامينات ضرورية للأطفال في أول ثلاث سنوات.. ما يحتاجه الطفل لينمو بصحة

يركز خبراء الصحة على أهمية حصول الأطفال في أول ثلاث سنوات من العمر على الفيتامينات الأساسية التي تضمن النمو السليم للجسم والدماغ والجهاز المناعي.

الفيتامينات الضرورية للأطفال من الولادة حتى 3 سنوات

وكشف موقع Cleveland Clinic، إلى أن بعض الفيتامينات لا يمكن الحصول على كميتها الكافية من الغذاء وحده في هذه المرحلة الحساسة، لذلك قد يُنصح باستخدام المكملات أو التركيز على الأطعمة الغنية بها، وهي :

ـ فيتامين د (Vitamin D) لدعم العظام والمناعة:

يُعد فيتامين د من أهم الفيتامينات التي يحتاجها الأطفال منذ الولادة، وخاصة الذين يعتمدون على الرضاعة الطبيعية، لأن لبن الأم وحده قد لا يوفر الكمية الكافية.

ويلعب فيتامين د دورًا رئيسيًا في امتصاص الكالسيوم وتقوية العظام والأسنان، ويُوصى بإعطاء بعض الأطفال مكمل يومي بفيتامين د عند الحاجة

ـ فيتامين أ (Vitamin A) لصحة العين والمناعة:

فيتامين أ ضروري لتطوير النظر في الضوء الخافت، ودعم الجهاز المناعي، والمحافظة على سلامة الجلد والأنسجة.

ويمكن توفيره من خلال الخضروات والفواكه ذات اللون البرتقالي الداكن مثل الجزر والبطاطا الحلوة، وكذلك منتجات الألبان المدعّمة.

ـ فيتامين C لتعزيز المناعة وامتصاص الحديد:

يُسهم فيتامين C في تقوية المناعة ومساعدة الجسم على امتصاص الحديد من الأطعمة، مما يدعم صحة الدم والنمو الجسدي.

ويُوصى بدمجه في النظام الغذائي مع بدء تناول الأطعمة الصلبة للأطفال.

ـ مجموعة فيتامينات B للطاقة وتطوير الدماغ:

وتشمل فيتامينات B المركبة مثل B12 وB6 وB1 أهمية في تطوير الجهاز العصبي والدماغي وتحويل الغذاء إلى طاقة.

ويمكن الحصول عليها من الأطعمة الحيوانية، والحبوب المدعّمة، ومنتجات الألبان.

ـ فيتامين E مضاد للأكسدة وحماية الخلايا:

ويساعد فيتامين E في حماية الخلايا من الأكسدة ودعم نمو الأنسجة. يوجد بشكل طبيعي في الزيوت النباتية والمكسرات والبذور، ويمكن أن يكون جزءًا من النظام الغذائي كعنصر داعم للصحة العامة.

مصادر الفيتامينات وكيفية ضمان الكفاية الغذائية

التغذية المتوازنة هي الأفضل، بدءًا من الرضاعة الطبيعية والتمهيد إلى الأطعمة الصلبة الغنية بالفواكه والخضروات.

وقد تكون المكملات ضرورية في بعض الحالات مثل نقص فيتامين د أو البيئات قليلة التعرض لأشعة الشمس.

ويجب استشارة طبيب الأطفال دائمًا قبل إعطاء أي مكمل غذائي لتحديد الجرعة المناسبة وفقًا لاحتياجات الطفل.

لماذا هذه الفيتامينات مهمة في السنوات الأولى؟

ـ تساعد في تطوير الجهاز المناعي ومكافحة الأمراض.

ـ تضمن نمو الدماغ والجهاز العصبي بشكل صحيح.

ـ تدعم تكوين العظام والأسنان القوية منذ بداية الحياة.

ـ تساهم في تحسين امتصاص العناصر الغذائية الأخرى مثل الحديد والكالسيوم.