جوارديولا يكسر صمته بشأن مستقبله مع مانشستر سيتي

كسر الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، صمته بشأن مستقبله مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

ويستعد فريق مانشستر سيتي لمواجهة نظيره ليفربول، الأحد المقبل، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعن مستقبله أجاب جوارديولا في تصريحات عبر مؤتمر صحفي: "لا أنا لدي عقد هنا، ومتبقي عليه عام واحد".

ولم يُقنع هذا الجواب الصحفيين الذين ضغطوا عليه في هذا الشأن بتكرار السؤال بصيغة أخرى، لكن بيب ظلّ ثابتًا بقوله: الجواب هو نفسه الذي أعطيتكم إياه قبل شهرين.

وقبل 60 يومًا فقط، خرج مدرب برشلونة السابق لينفي أي شائعات ويؤكد للجميع أنه سيبقى في مانشستر سيتي، على الأقل حتى نهاية عقده، الذي سيُكمل عشر سنوات هذا الصيف منذ انضمامه إلى النادي عام 2016، وخلال هذه الفترة، فاز بستة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز وأول لقب في تاريخ النادي بدوري أبطال أوروبا.