تستهدف النفط والغاز.. الاتحاد الأوروبي يقترح عقوبات جديدة ضد روسيا
بعد وفاة طفل.. نائب يطالب بتشديد الرقابة على عيادات الأسنان
دجل وشعوذة.. ضبط المتهمين بالنصب على مواطنين في أسوان
سقوط نصاب ينتحل صفة ضابط شرطة للاستيلاء على أموال المواطنين
مسلسلات رمضان 2026.. طرح البوستر الجماعي لأبطال مسلسل أولاد الراعي
دعاء المغرب 19 شعبان.. كلمات تخفف عنك جبلا من الهموم
جنون الذهب مستمر.. اعرف وصل لكام وعيار 21 يحقق رقما جديدا
مفاوضات مسقط.. وزير خارجية إيران: الأجواء إيجابية وتوجد أزمة ثقة مع الأمريكيين
خلي بالك.. الأرصاد تكشف عن مفاجأة غير متوقعة بشأن طقس الأسبوع المقبل
الاتحاد المغربي يكشف حقيقة استقالة الركراكي من تدريب المنتخب
إصابة 5 أشخاص في انهيار حائط سور داخلي بدير في ملوي المنيا
أخبار التكنولوجيا |ميتا تطلق تطبيقا جديدا لفيديوهات الذكاء الاصطناعي.. 8 تغييرات بهواتف سامسونج Galaxy S26
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

غموض جوارديولا يسبق قمة أنفيلد.. هل يمنح مرموش فرصة البداية أمام ليفربول؟

عمر مرموش
عمر مرموش
منتصر الرفاعي

أثار الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي حالة من الجدل بشأن ملامح التشكيل الأساسي لفريقه قبل المواجهة المرتقبة أمام ليفربول، والمقرر إقامتها في السادسة والنصف مساء الأحد المقبل على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تألق مرموش يفتح باب التساؤلات

وجاءت حالة الغموض بعدما لفت عمر مرموش، نجم منتخب مصر، الأنظار بأدائه المميز في الفترة الأخيرة ما دفع جماهير السيتي لطرح تساؤلات حول إمكانية الدفع به أساسيًا في القمة، خاصة في ظل عدم وضوح موقف النرويجي إيرلينغ هالاند، وهو الأمر الذي لم يحسمه جوارديولا خلال المؤتمر الصحفي.

جوارديولا: ليفربول خصم استثنائي وأنفيلد ملعب صعب

وتحدث مدرب مانشستر سيتي عن قوة ليفربول، مؤكدًا أن الفريق الأحمر يظل واحدًا من أصعب المنافسين، قائلا ليفربول فريق استثنائي، يمتلك مدربًا ولاعبين على أعلى مستوى، ولم تكن قوته لموسم واحد فقط بل على مدار سنوات طويلة.

وأضاف، ليفربول كان دائما الخصم الأصعب على هذا الملعب، أنفيلد مكان معقد للغاية بسبب جودة اللاعبين والمدربين.

وعن حظوظ فريقه في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي أوضح جوارديولا أن الصراع ما زال مفتوحًا، قائلًا: ما زالت هناك 14 مباراة متبقية، وهذا رقم كبير في البريميرليج، كل شيء يمكن أن يحدث. هذا الموسم كنا بعيدين عن ليفربول، لكن سنرى ما سيحدث حتى النهاية.

هالاند الأفضل في العالم.. والقرار مؤجل

وبسؤاله عن إمكانية بدء هالاند اللقاء أساسيًا بعد تألق مرموش وسافينيو، اكتفى جوارديولا بالقول: هالاند هو أفضل مهاجم في العالم… هل سيلعب؟ لا أعرف، سنقرر غدًا. دائمًا أقول إنه الأفضل.

وكشف جوارديولا عن آخر المستجدات الطبية داخل الفريق مؤكدا عودة روبن دياز إلى التدريبات، مع إمكانية مشاركته لبضع دقائق واصفًا ذلك بـالخبر الرائع.
كما أشار إلى أن جون ستونز خاض أول تدريب له مع الفريق، مؤكدًا أن عودته ستكون تدريجية.

وأوضح مدرب السيتي أن برناردو سيلفا غاب عن مواجهة نيوكاسل الأخيرة بسبب شد خفيف في العضلة الخلفية، مؤكدًا أن مشاركته أمام ليفربول ستتحدد بعد تقييم حالته عقب تدريب الغد.

مرموش يترقب الفرصة في قمة الموسم

وتتجه الأنظار إلى قرارات جوارديولا النهائية بشأن التشكيل الأساسي في ظل الصراع الهجومي القوي داخل مانشستر سيتي والذي قد يمنح عمر مرموش فرصة الظهور أساسيًا في واحدة من أقوى مباريات الموسم.

يدخل مانشستر سيتي اللقاء وهو يحتل المركز الثاني برصيد 47 نقطة، جمعها من 14 انتصارًا و5 تعادلات و5 هزائم، ساعيًا لمواصلة الضغط على الصدارة والمنافسة على اللقب.

في المقابل، يتواجد ليفربول في المركز السادس برصيد 39 نقطة، بعد موسم متقلب النتائج، حقق خلاله 11 فوزًا و6 تعادلات و7 هزائم، ما يجعل مواجهة السيتي فرصة مهمة لاستعادة التوازن وملاحقة فرق المقدمة.

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة

240 جنيها زيادة| ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 6-2-2026

المستشار ناجي شحاتة في حوار سابق مع صدى البلد

وفاة المستشار محمد ناجي شحاتة رئيس الجنايات السابق

إبستين

شبح بملابس برتقالية قرب زنزانة إبستين.. كاميرا المراقبة تكشف لغزا ليلة وفاته

قطع المياه

دبروا احتياجاتكم.. قطع المياه عن مناطق بالدقي والعجوزة لمدة 8 ساعات اليوم

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 6-2-2026

أسعار السجائر

قرار رسمي بزيادة أسعار السجائر لبعض الأنواع.. بكم علبة كليوبترا ومارلبورو وإل إم؟

الغندور

الغندور : الأهلي سامح إمام عاشور عشان جامد

الإيجار القديم

بحد أدنى من 250 لـ 1000 جنيه.. موعد تطبيق الزيادة الرسمية في إيجار الشقق القديمة بـ القاهرة

جانب من الفاعليات

أسرار التصميم الرقمي ورشة عمل بـ أسنان عين شمس

جانب من الفاعليات

رئيس جامعة القاهرة يشارك في فعاليات اليوم المصري - الفرنسي للتعاون العلمي والأكاديمي بباريس

جانب من الفاعليات

زراعة عين شمس تحصد المركز الثالث في أنشطة الدورة الأفرو-عربية

بالصور

التعمد في طرقعة الأصابع يسبب مشكلة صحية خطيرة.. احذر هذه العادة

قافلة إنسانية لدعم الأسر الأولى بالرعاية وذوي الهمم بـ الإسماعيلية

دينا الشربيني وآسر ياسين يخطفان الأنظار.. لقطات خاصة من مسلسل «اتنين غيرنا»

مسلسلات رمضان 2026 .. التفاصيل الكاملة لمسلسل روج أسود وقنوات العرض

روج أسود

مسلسلات رمضان 2026 .. التفاصيل الكاملة لمسلسل روج أسود وقنوات العرض

الطالب إبراهيم

بعد 45 عملية جراحية وحروق تجاوزت 75%.. طفل يستعيد الحياة بنجاح أول زراعة جلد في مصر

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

