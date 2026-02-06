غموض جوارديولا يسبق قمة أنفيلد.. هل يمنح مرموش فرصة البداية أمام ليفربول؟

أثار الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي حالة من الجدل بشأن ملامح التشكيل الأساسي لفريقه قبل المواجهة المرتقبة أمام ليفربول، والمقرر إقامتها في السادسة والنصف مساء الأحد المقبل على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تألق مرموش يفتح باب التساؤلات

وجاءت حالة الغموض بعدما لفت عمر مرموش، نجم منتخب مصر، الأنظار بأدائه المميز في الفترة الأخيرة ما دفع جماهير السيتي لطرح تساؤلات حول إمكانية الدفع به أساسيًا في القمة، خاصة في ظل عدم وضوح موقف النرويجي إيرلينغ هالاند، وهو الأمر الذي لم يحسمه جوارديولا خلال المؤتمر الصحفي.

جوارديولا: ليفربول خصم استثنائي وأنفيلد ملعب صعب

وتحدث مدرب مانشستر سيتي عن قوة ليفربول، مؤكدًا أن الفريق الأحمر يظل واحدًا من أصعب المنافسين، قائلا ليفربول فريق استثنائي، يمتلك مدربًا ولاعبين على أعلى مستوى، ولم تكن قوته لموسم واحد فقط بل على مدار سنوات طويلة.

وأضاف، ليفربول كان دائما الخصم الأصعب على هذا الملعب، أنفيلد مكان معقد للغاية بسبب جودة اللاعبين والمدربين.

وعن حظوظ فريقه في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي أوضح جوارديولا أن الصراع ما زال مفتوحًا، قائلًا: ما زالت هناك 14 مباراة متبقية، وهذا رقم كبير في البريميرليج، كل شيء يمكن أن يحدث. هذا الموسم كنا بعيدين عن ليفربول، لكن سنرى ما سيحدث حتى النهاية.

هالاند الأفضل في العالم.. والقرار مؤجل

وبسؤاله عن إمكانية بدء هالاند اللقاء أساسيًا بعد تألق مرموش وسافينيو، اكتفى جوارديولا بالقول: هالاند هو أفضل مهاجم في العالم… هل سيلعب؟ لا أعرف، سنقرر غدًا. دائمًا أقول إنه الأفضل.

وكشف جوارديولا عن آخر المستجدات الطبية داخل الفريق مؤكدا عودة روبن دياز إلى التدريبات، مع إمكانية مشاركته لبضع دقائق واصفًا ذلك بـالخبر الرائع.

كما أشار إلى أن جون ستونز خاض أول تدريب له مع الفريق، مؤكدًا أن عودته ستكون تدريجية.

وأوضح مدرب السيتي أن برناردو سيلفا غاب عن مواجهة نيوكاسل الأخيرة بسبب شد خفيف في العضلة الخلفية، مؤكدًا أن مشاركته أمام ليفربول ستتحدد بعد تقييم حالته عقب تدريب الغد.

مرموش يترقب الفرصة في قمة الموسم

وتتجه الأنظار إلى قرارات جوارديولا النهائية بشأن التشكيل الأساسي في ظل الصراع الهجومي القوي داخل مانشستر سيتي والذي قد يمنح عمر مرموش فرصة الظهور أساسيًا في واحدة من أقوى مباريات الموسم.

يدخل مانشستر سيتي اللقاء وهو يحتل المركز الثاني برصيد 47 نقطة، جمعها من 14 انتصارًا و5 تعادلات و5 هزائم، ساعيًا لمواصلة الضغط على الصدارة والمنافسة على اللقب.

في المقابل، يتواجد ليفربول في المركز السادس برصيد 39 نقطة، بعد موسم متقلب النتائج، حقق خلاله 11 فوزًا و6 تعادلات و7 هزائم، ما يجعل مواجهة السيتي فرصة مهمة لاستعادة التوازن وملاحقة فرق المقدمة.