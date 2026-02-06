مفروضة علينا | تعليق غريب من مدرب الأهلي قبل مباراة شبيبة القبائل

تحدث ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، عن المواجهة المرتقبة أمام شبيبة القبائل الجزائري، في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال ييس توروب في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي: "ندرك حجم الضغوط المفروضة علينا، وأني مطالب دائمًا بالفوز في كل مباراة".

وأضاف: "هذا أمر طبيعي في كرة القدم، ويجب التعامل مع هذه الضغوط بالشكل الصحيح والتركيز على المباراة التي نلعبها".

وختم: "لا توجد مباراة سهلة، تنتظرنا مباراة صعبة بسبب الأجواء المتوقعة في مباراة شبيبة القبائل، ورصيد النقاط لا يعكس قوة المنافس أو صعوبة المواجهة".



وتقام مباراة الأهلي ضد شبيبة القبائل، غدًا السبت، على استاد حسين آيت أحمد، في الجولة الخامسة من دور مجموعات بطولة دوري أبطال أفريقيا.