محمد الشناوي : الأهلي جاهز لتخطي عقبة شبيبة القبائل غدا

أكد محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي علي صعوبة مباراة شبيبة القبائل الجزائري غدا مشددًا على الاحترام الكامل للمنافس في اللقاء المقرر إقامته ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.



قال الشناوي خلال المؤتمر الصحفي: جميع المباريات في هذه المرحلة تكون صعبة، ولا توجد مواجهة سهلة، خاصة في ظل خوض شبيبة القبائل اللقاء على ملعبه ووسط جماهيره.

شدد الشناوي علي أن النادي الأهلي يسعى بقوة لتحقيق نتيجة إيجابية في لقاء شبيبة القبائل الجزائري.تابع الشناوي: رصيد فريق شبيبة القبائل بنقطتين فقط لا يقلل من قوته خاصة وأن لديه فرصة للحفاظ على آماله في التأهل حال تحقيق الفوز.واصل الشناوي: الأهلي استعد بالشكل المناسب لمواجهة الشبيبة وكل مباراة لها ظروفها الخاصة إلي جانب أن تركيز لاعبي الفريق في أعلى مستوياته من أجل تقديم أداء قوي وتحقيق الهدف المطلوب.واختتم الشناوي حديثه قائلا : يوجد احترام متبادل داخل الملعب بين الفريقين وهو الأساس والجميع يركز على المباراة فقط من أجل الخروج بأفضل نتيجة ممكنة.