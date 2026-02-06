ييس توروب والشناوي في مؤتمر صحفي قبل مواجهة شبيبة القبائل

أعلن النادي الأهلي عن حضور المدير الفني ييس توروب وقائد الفريق محمد الشناوي مؤتمرًا صحفيًا اليوم الجمعة، للحديث عن مواجهة شبيبة القبائل الجزائري، المقرر لها غد السبت، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

المؤتمر يأتي للرد على أسئلة الإعلاميين واستعراض استعدادات الفريق للمباراة المهمة.

موعد مباراة الأهلي ضد شبيبة القبائل

يستعد الأهلي لخوض مباراة صعبة أمام شبيبة القبائل الجزائري ضمن الجولة الخامسة للمجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا. ومن المقرر أن تقام المباراة يوم غد السبت في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب المباراة المحدد من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”



آخر نتائج الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

في الجولة الرابعة لدور المجموعات، تعادل الأهلي مع فريق يانج أفريكانز التنزاني بهدف لكل فريق على ملعب الأخير. وحافظ الأهلي بذلك على تصدره لقمة المجموعة برصيد 8 نقاط، ما يعزز فرصه في التأهل للدور المقبل من البطولة.

نتائج الأهلي في الدوري المحلي

على الصعيد المحلي، تعادل الأهلي مؤخرًا مع البنك الأهلي بهدف لمثله في منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري الممتاز. هذا التعادل جاء بعد سلسلة من النتائج المتباينة، ويظل الفريق بحاجة للتركيز في المباريات القادمة للحفاظ على صدارته في الدوري واستعادة الانتصارات.



جاهزية الفريق واستعداداته

يسعى ييس توروب خلال المؤتمر الصحفي لتوضيح مستوى جاهزية اللاعبين، خاصة بعد بعض المباريات التي شهدت تعادل الفريقين، كما سيتحدث محمد الشناوي عن تطلعات الفريق والدور الذي يلعبه كقائد في تحفيز زملائه. ويأمل الأهلي في مواصلة نتائجه الإيجابية في دوري أبطال أفريقيا وتعويض أي تعثر سابق قبل المواجهات الحاسمة القادمة



