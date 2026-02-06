قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ارتفاع عدد ضحايا تساقط الثلوج الكثيف في اليابان إلى 42 قتيلا
قبيل المحادثات مع أمريكا.. عراقجي يلتقي البوسعيدي في سلطنة عمان
الحرس الثوري الإيراني: لا تفاوض على قدرات الردع.. والمفاوضات تنحصر في الملف النووي
هل يجب استئذان الزوج قبل صيام قضاء أيام رمضان؟.. الأزهر يجيب
"حياة كريمة" تواصل حصد الجوائز الدولية بعد فوزها بجائزة دبي
جامعة عين شمس تستضيف الجامعة الشتوية لمشروع FEF مصر «REINVENTE»
الطقس اليوم.. ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة وأمطار ببعض المناطق
شبح بملابس برتقالية قرب زنزانة إبستين.. كاميرا المراقبة تكشف لغزا ليلة وفاته
مباحثات بين وزيري خارجية مصر وأوكرانيا.. تعزيز التعاون الاقتصادي والسياحي
«بيوت طلبة مؤسسة التكافل الاجتماعي بالوادي الجديد».. مظلة رعاية تعليمية واجتماعية
سعر أشهر عيار ذهب اليوم 6-2-2026
أخبار التكنولوجيا| روبوت جوجل Gemini يتجاوز 750 مليون مستخدم نشط شهريا.. أوبو تطرح تحديث ColorOS 16 لجميع هواتفها
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ييس توروب والشناوي في مؤتمر صحفي قبل مواجهة شبيبة القبائل

رباب الهواري

أعلن النادي الأهلي عن حضور المدير الفني ييس توروب وقائد الفريق محمد الشناوي مؤتمرًا صحفيًا اليوم الجمعة، للحديث عن مواجهة شبيبة القبائل الجزائري، المقرر لها غد السبت، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

 المؤتمر يأتي للرد على أسئلة الإعلاميين واستعراض استعدادات الفريق للمباراة المهمة.

موعد مباراة الأهلي ضد شبيبة القبائل

يستعد الأهلي لخوض مباراة صعبة أمام شبيبة القبائل الجزائري ضمن الجولة الخامسة للمجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا. ومن المقرر أن تقام المباراة يوم غد السبت في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب المباراة المحدد من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”
 

آخر نتائج الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

في الجولة الرابعة لدور المجموعات، تعادل الأهلي مع فريق يانج أفريكانز التنزاني بهدف لكل فريق على ملعب الأخير. وحافظ الأهلي بذلك على تصدره لقمة المجموعة برصيد 8 نقاط، ما يعزز فرصه في التأهل للدور المقبل من البطولة.

نتائج الأهلي في الدوري المحلي

على الصعيد المحلي، تعادل الأهلي مؤخرًا مع البنك الأهلي بهدف لمثله في منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري الممتاز. هذا التعادل جاء بعد سلسلة من النتائج المتباينة، ويظل الفريق بحاجة للتركيز في المباريات القادمة للحفاظ على صدارته في الدوري واستعادة الانتصارات.
 

جاهزية الفريق واستعداداته

يسعى ييس توروب خلال المؤتمر الصحفي لتوضيح مستوى جاهزية اللاعبين، خاصة بعد بعض المباريات التي شهدت تعادل الفريقين، كما سيتحدث محمد الشناوي عن تطلعات الفريق والدور الذي يلعبه كقائد في تحفيز زملائه. ويأمل الأهلي في مواصلة نتائجه الإيجابية في دوري أبطال أفريقيا وتعويض أي تعثر سابق قبل المواجهات الحاسمة القادمة


 

الاهلي شبيبة القبائل دورى ابطال افريقيا اخبار الرياضة

