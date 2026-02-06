سوريا .. وفد من وزارة الدفاع يصل الى الحسكة لبحث دمج عناصر قسد داخل الجيش



أعلنت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية أن وفد من الوزارة توجه إلى مدينة الحسكة لبحث الإجراءات المتعلقة بدمج أفراد من "قسد" داخل المؤسسة العسكرية، تطبيقاً لبنود الاتفاق الموقع بين الدولة السورية و"قسد".

وفي وقت سابق ؛ دخلت قوات الأمن الداخلي السورية مدينة الحسكة شمال شرقي سوريا، في إطار تطبيق الاتفاق الأمني بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية، حسب تقارير وسائل إعلام محلية.



كما تحركت أرتال قوات الأمن من مدينة الشدادي باتجاه الحسكة تمهيداً لدخوله المدينة.

وذكرت قناة "الإخبارية السورية" أن قوى الأمن الداخلي دخلت إلى منطقة الشيوخ جنوبي مدينة عين العرب (كوباني) بريف حلب الشرقي تنفيذا للاتفاق المبرم.