وفاة المستشار محمد ناجي شحاتة رئيس الجنايات السابق
هيئة النقل: غرفة عمليات خلال رمضان لتلقي شكاوى المواطنين
300 شخص.. دمشق وبيروت توقعان إتفاقا لنقل السجناء السوريين إلى بلدهم
نيو ستارت.. مخاوف من عودة سباق التسلح النووي من جديد
موعد صلاة الجمعة اليوم 6 فبراير 2026.. ومواقيت كل الصلوات
الغندور : الأهلي سامح إمام عاشور عشان جامد
قائد القيادة المركزية الأمريكية سينضم للمحادثات بين واشنطن وإيران
240 جنيها زيادة| ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 6-2-2026
سفير مصر في بيروت: نرفض أي اعتداءات إسرائيلية على لبنان
وظائف وزارة التضامن الاجتماعي 2026.. قدم الآن
محافظ أسيوط يطلق مبادرات لبناء الإنسان.. ويؤكد: جاهزون لاستقبال رمضان
القبض على شخصين بتهمة التجسس لصالح الموساد بتركيا
أخبار العالم

سوريا .. وفد من وزارة الدفاع يصل الى الحسكة لبحث دمج عناصر قسد داخل الجيش

سوريا
سوريا
محمود نوفل

 
أعلنت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية  أن  وفد من الوزارة توجه إلى مدينة الحسكة لبحث الإجراءات المتعلقة بدمج أفراد من "قسد" داخل المؤسسة العسكرية، تطبيقاً لبنود الاتفاق الموقع بين الدولة السورية و"قسد".

وفي وقت سابق ؛ دخلت قوات الأمن الداخلي السورية مدينة الحسكة شمال شرقي سوريا، في إطار تطبيق الاتفاق الأمني بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية، حسب تقارير وسائل إعلام محلية.


كما تحركت أرتال قوات الأمن من مدينة الشدادي باتجاه الحسكة تمهيداً لدخوله المدينة.

وذكرت  قناة "الإخبارية السورية" أن قوى الأمن الداخلي دخلت إلى منطقة الشيوخ جنوبي مدينة عين العرب (كوباني) بريف حلب الشرقي تنفيذا للاتفاق المبرم.

سوريا قسد الجيش السوري وزارة الدفاع السورية الحسكة

اختبار لقنبلة نووية - أرشيفية
