تسليم 64 مشروعا بإجمالي 955 فصلا بتكلفة 960 مليون جنيه اعتبارا من 1 يوليو
وزيرة خارجية سلوفينيا: نشجع السلام في قطاع غزة وبالشرق الأوسط
عودة الدراسة وبدء الترم الثاني 2026 في مدارس 12 محافظة .. غداً
الظهور الاول لـ حمزة عبدالكريم مع برشلونه
أعمل فلوس واكسب.. تفاصيل شهادة سند الادخارية الجديدة 2026
محمد الشناوي : الأهلي جاهز لتخطي عقبة شبيبة القبائل غدا
استعدادًا لمواجهة زيسكو الزامبي.. الغندور يوجه رساله دعم للاعبي الزمالك
الشناوي :مواجهة شبيبة القبائل صعبه خاصة على أرضه
لماذا قررت التعليم استمرار التقييمات في الترم الثاني رغم الشكاوى؟| تربوي يحسم الجدل
بفستان مجسم.. إطلالة لافتة لـ ميرنا جميل عبر إنستجرام
توروب: مباراة الأهلي وشبيبة القبائل صعبة وحزين لإصابة زيزو
صفقة كبرى محتملة.. كم سيكلف إنتر ميامي جمع ميسي ورونالدو في الفريق ؟
اقتصاد

آخر تحديث لـ سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الجمعة 6-2-2026

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
محمد صبيح

نستعرض سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الجمعة الموافق 6-2-2026 وذلك على مستوى السوق الرسمية.

الدولار يستقر

وأظهر سعر الدولار ثباتًا مع أول تعاملات اليوم من دون تغيير منذ آخر يوم عمل داخل الجهاز المصرفي.

الين يسجل مكاسب ملحوظة مستفيدًا من ضعف الدولار

سعر الدولار يتراجع

وفقد سعر الدولار ما يقارب من 18 قرشًا من قيمته في آخر تداولات له أمس الخميس وذلك على أساس أسبوعي بمعظم البنوك

آخر تحديث لسعر الدولار

وسجل آخر تحديث سجله الدولار داخل البنك المركزي المصري نحو 46,9 جنيه للشراء و 47 جنيها للبيع .

سعر الدولار

أقل سعر

سجل أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 46,81 جنيه للشراء و 46.91 جنيه للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني.

ووصل ثاني أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 46.88 جنيه للشراء و 46,98 جنيه للبيع في بنك كريدي أجريكول.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 46.89 جنيه للشراء و 46.99 جنيه للبيع في بنوك " العربي الإفريقي الدولي، أبوظبي الأول، ميد بنك، الكويت الوطني، أبوظبي التجاري".

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو  46.9 جنيه للشراء و 47 جنيها للبيع في بنوك " المصرف المتحد، التعمير والاسكان، بيت التمويل الكويتي، الإسكندرية،  البركة، نكست".

الدولار

متوسط سعر الدولار

ووصل سعر الدولار في معظم البنوك نحو 46.91 جنيه للشراء و 47.01 جنيه للبيع في بنوك " المصري الخليجي، فيصل الإسلامي، مصر، العقاري المصري العربي، قناة السويس،المصرف العربي الدولي،فيصل الإصلامي،قناة السويس، قطر الوطني الأهلي QNB، التنمية الصناعية،، التجاري الدولي CIB"".

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 46.92 جنيه للشراء و 47.03 جنيه للبيع في بنكي سايب و HSBC.

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 46.94 جنيه للشراء و 47.04 جنيه للبيع في بنك القاهرة الحكومي.

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 46.95 جنيه للشراء و 47.05 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

الدولار يتراجع وسط توتر تجاري متصاعد وتوقعات متزايدة بخفض الفائدة الأمريكية

أعلي سعر 

سجل أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 47,06 جنيه للشراء و 47.16 جنيه للبيع في بنك التنمية الصناعية.

وبلغ ثاني أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو  47 جنيه للشراء و 47,1 جنيه للبيع في البنك الأهلي الكويتي.

