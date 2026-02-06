بدر عبد العاطي: إسرائيل تنتهك وقف إطلاق النار في غزة

أكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي، أن إسرائيل تنتهك وقف إطلاق النار في غزة، بشكل متكرر، وهناك مشكلات في نقل المساعدات والاغاثات الطبية.

وأوضح أن هناك فتح محدود لمعبر رفح، وأن إسرائيل تضع بعض العوائق التي تعيق حركة الفلسطينيين، ودخول المساعدات الإنسانية للمواطنين في غزة.

وأوضح بدر عبد العاطي، أن هناك بعض التطورات الإيجابية، بغزة إلا أن الوضع في غزة هش وأنه يشكر الرئيس الأمريكي ترامب على ما قام به بشأن خطة السلام.

شارك وزير الخارجية بدر عبد العاطي، في اجتماع اللجنة الوزارية العربية الإسلامية بشأن غزة المنعقد في سلوفينيا.

وأعرب وزير الخارجية عن تقديره للمواقف المشرفة التي تتبناها سلوفينيا دعما للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، وأكد على موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية.

وشدد وزير الخارجية على دعم مصر الكامل للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف، وأكد أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية وضمان التواصل الجغرافي والديموغرافي بين قطاع غزة والضفة الغربية.

وأكد الرفض الكامل لأي محاولات لتقسيم قطاع غزة أو فصله عن باقي الأراضي الفلسطينية، وعلى ضرورة استكمال الخطوات اللازمة لتنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي بشأن غزة.

وأعلن دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة برئاسة الدكتور علي شعث، وشدد على التزام مصر بمواصلة الانخراط البناء مع كافة الشركاء للتوصل لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

وشدد وزير الخارجية على أهمية خفض التصعيد واحتواء التوترات في المنطقة، وعلى الأهمية القصوى للتوصل إلى تسوية سلمية وتوافقية بين الولايات المتحدة وإيران.