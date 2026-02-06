قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تسليم 64 مشروعا بإجمالي 955 فصلا بتكلفة 960 مليون جنيه اعتبارا من 1 يوليو
وزيرة خارجية سلوفينيا: نشجع السلام في قطاع غزة وبالشرق الأوسط
عودة الدراسة وبدء الترم الثاني 2026 في مدارس 12 محافظة .. غداً
الظهور الاول لـ حمزة عبدالكريم مع برشلونه
أعمل فلوس واكسب.. تفاصيل شهادة سند الادخارية الجديدة 2026
محمد الشناوي : الأهلي جاهز لتخطي عقبة شبيبة القبائل غدا
استعدادًا لمواجهة زيسكو الزامبي.. الغندور يوجه رساله دعم للاعبي الزمالك
الشناوي :مواجهة شبيبة القبائل صعبه خاصة على أرضه
لماذا قررت التعليم استمرار التقييمات في الترم الثاني رغم الشكاوى؟| تربوي يحسم الجدل
بفستان مجسم.. إطلالة لافتة لـ ميرنا جميل عبر إنستجرام
توروب: مباراة الأهلي وشبيبة القبائل صعبة وحزين لإصابة زيزو
صفقة كبرى محتملة.. كم سيكلف إنتر ميامي جمع ميسي ورونالدو في الفريق ؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

صفقة كبرى محتملة.. كم سيكلف إنتر ميامي جمع ميسي ورونالدو في الفريق ؟

ميسي ورونالدو
ميسي ورونالدو
أمينة الدسوقي

يشهد عالم كرة القدم حالة من الجدل والترقب بعد تقارير تحدثت عن إمكانية اجتماع الأسطورتين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو تحت سقف فريق واحد، في خطوة قد تكون الأضخم تسويقا و رياضيا في العصر الحديث.

ووفقا لتقارير نشرها موقع «جول»، فإن ديفيد بيكهام وإدارة نادي إنتر ميامي يدرسون بالفعل فكرة التعاقد مع النجم البرتغالي، في ظل تقارير تشير إلى رغبته في مغادرة نادي النصر السعودي خلال الفترة المقبلة.

ومع اقتراب نهائيات كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، يبدو التوقيت مثاليا لصفقة تاريخية قد تغيّر ملامح كرة القدم الأمريكية والعالمية.

مشروع طموح يتجاوز فكرة “دار المتقاعدين”

لم يعد إنتر ميامي يُنظر إليه كنادي يستقطب النجوم في نهاية مسيرتهم، بل أصبح أحد أبرز المشاريع الكروية في الولايات المتحدة.

فبعد تتويجه بلقب كأس الدوري الأمريكي 2025، وهو أول لقب في تاريخه، يسعى النادي إلى ترسيخ مكانته عالميا مستفيدا من تأثير ليونيل ميسي داخل وخارج الملعب.

ويمتد عقد ميسي مع النادي حتى عام 2028، وقد ساهم بالفعل في تحويل إنتر ميامي إلى علامة تجارية عالمية، لكن ضم غريمه التاريخي رونالدو سيكون خطوة غير مسبوقة قد تعيد كتابة تاريخ المنافسة بين النجمين.

توتر في النصر يفتح الباب أمام الرحيل

يثير توقيت هذه التقارير العديد من التساؤلات، خاصة مع تصاعد التوتر بين كريستيانو رونالدو وإدارة النصر السعودي.

ورغم أن عقده يمتد حتى عام 2027 ويتقاضى بموجبه راتبًا سنويًا يقارب 200 مليون دولار، وقد يصل إلى 600 مليون دولار مع المكافآت، فإن تقارير تحدثت عن حالة استياء داخل معسكر اللاعب.

وفي مطلع فبراير 2026، أشارت تقارير إلى دخول رونالدو في ما وصف بـ«إضراب غير رسمي»، بسبب غيابه عن بعض التدريبات والمباريات احتجاجًا على ضعف الدعم الفني مقارنة بمنافسه الهلال، وهو ما قد يمهد لخطوة جديدة نحو الدوري الأمريكي.

العقبة الكبرى كيف يُمول عقد الأسطورة؟

يبقى الجانب المالي هو التحدي الأكبر أمام إنتر ميامي، إذ يتطلب التعاقد مع رونالدو ردم فجوة ضخمة بين راتبه في السعودية وهيكل الرواتب في الدوري الأمريكي.

يتقاضى ميسي أكثر من 20 مليون دولار كراتب أساسي، لكن دخله الحقيقي يتضاعف عبر اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات كبرى مثل Apple TV وAdidas.

في المقابل، يتقاضى رونالدو في السعودية ما يقارب عشرة أضعاف هذا الرقم، ما يجعل انتقاله إلى ميامي ممكنًا فقط عبر عقد “هجين” يشمل راتبًا أساسيًا مرتفعًا، ونسبًا من العائدات التجارية، وصفقات إعلانية عالمية، وربما حصة ملكية في النادي.

صفقة قد تغير وجه كرة القدم الحديثة

إذا تحققت هذه الصفقة، فإنها لن تكون مجرد انتقال لاعب، بل حدثًا تاريخيًا يعيد إشعال المنافسة بين أعظم نجمين في جيلهما، ويحوّل الدوري الأمريكي إلى مركز ثقل جديد في كرة القدم العالمية، مع عائدات تسويقية غير مسبوقة.

إنتر ميامي ميسي رونالدو ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو نادي إنتر ميامي كأس الدوري الأمريكي 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

قبل رمضان.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الجمعة

امام عاشور

استبعاد من كأس العالم.. منتخب مصر يرد لأول مرة على خبر تهديد إمام عاشور

البلوجر روح

القصة الكاملة لأزمة البلوجر روح من الشهرة لمحاولة إنهاء حياتها

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة

240 جنيها زيادة| ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 6-2-2026

وفاة عريس بني مزار

لحق بعروسته.. وفاة عريس المنيا في حادث انقلاب سيارة الزفاف ببني مزار

تشييع جثمان العروسه

حزن وانهيار الأب.. أهالي المنيا يشيعون جثمان عروس بني مزار

زيزو

صدمة في الأهلي بسبب زيزو.. وتوروب في ورطة

مودي طليق البلوجر «روح»

روح بين الغيبوبة والخطر.. طليق البلوجر يكشف التفاصيل| فيديو

ترشيحاتنا

دراسة تفجر مفاجأة عن علاقة الجبن بصحة الدماغ

دراسة تكشف مفاجأة عن علاقة الجبن بصحة الدماغ.. تفاصيل غير متوقعة

الزبيب

قبل شراء ياميش رمضان.. تعرفي على أنواع الزبيب وأيهم الأفضل

أصالة

أصالة تتألق في البحرين.. وتثير الجدل بالسوشيال ميديا

بالصور

قافلة إنسانية لدعم الأسر الأولى بالرعاية وذوي الهمم بـ الإسماعيلية

الفاعليات
الفاعليات
الفاعليات

دينا الشربيني وآسر ياسين يخطفان الأنظار.. لقطات خاصة من مسلسل «اتنين غيرنا»

مسلسل اتنين غيرنا
مسلسل اتنين غيرنا
مسلسل اتنين غيرنا

مسلسلات رمضان 2026 .. التفاصيل الكاملة لمسلسل روج أسود وقنوات العرض

روج أسود
روج أسود
روج أسود

نيو ستارت.. مخاوف من عودة سباق التسلح النووي من جديد

اختبار لقنبلة نووية - أرشيفية
اختبار لقنبلة نووية - أرشيفية
اختبار لقنبلة نووية - أرشيفية

فيديو

روج أسود

مسلسلات رمضان 2026 .. التفاصيل الكاملة لمسلسل روج أسود وقنوات العرض

الطالب إبراهيم

بعد 45 عملية جراحية وحروق تجاوزت 75%.. طفل يستعيد الحياة بنجاح أول زراعة جلد في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

المزيد