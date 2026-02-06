صفقة كبرى محتملة.. كم سيكلف إنتر ميامي جمع ميسي ورونالدو في الفريق ؟

يشهد عالم كرة القدم حالة من الجدل والترقب بعد تقارير تحدثت عن إمكانية اجتماع الأسطورتين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو تحت سقف فريق واحد، في خطوة قد تكون الأضخم تسويقا و رياضيا في العصر الحديث.

ووفقا لتقارير نشرها موقع «جول»، فإن ديفيد بيكهام وإدارة نادي إنتر ميامي يدرسون بالفعل فكرة التعاقد مع النجم البرتغالي، في ظل تقارير تشير إلى رغبته في مغادرة نادي النصر السعودي خلال الفترة المقبلة.

ومع اقتراب نهائيات كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، يبدو التوقيت مثاليا لصفقة تاريخية قد تغيّر ملامح كرة القدم الأمريكية والعالمية.

مشروع طموح يتجاوز فكرة “دار المتقاعدين”

لم يعد إنتر ميامي يُنظر إليه كنادي يستقطب النجوم في نهاية مسيرتهم، بل أصبح أحد أبرز المشاريع الكروية في الولايات المتحدة.

فبعد تتويجه بلقب كأس الدوري الأمريكي 2025، وهو أول لقب في تاريخه، يسعى النادي إلى ترسيخ مكانته عالميا مستفيدا من تأثير ليونيل ميسي داخل وخارج الملعب.

ويمتد عقد ميسي مع النادي حتى عام 2028، وقد ساهم بالفعل في تحويل إنتر ميامي إلى علامة تجارية عالمية، لكن ضم غريمه التاريخي رونالدو سيكون خطوة غير مسبوقة قد تعيد كتابة تاريخ المنافسة بين النجمين.

توتر في النصر يفتح الباب أمام الرحيل

يثير توقيت هذه التقارير العديد من التساؤلات، خاصة مع تصاعد التوتر بين كريستيانو رونالدو وإدارة النصر السعودي.

ورغم أن عقده يمتد حتى عام 2027 ويتقاضى بموجبه راتبًا سنويًا يقارب 200 مليون دولار، وقد يصل إلى 600 مليون دولار مع المكافآت، فإن تقارير تحدثت عن حالة استياء داخل معسكر اللاعب.

وفي مطلع فبراير 2026، أشارت تقارير إلى دخول رونالدو في ما وصف بـ«إضراب غير رسمي»، بسبب غيابه عن بعض التدريبات والمباريات احتجاجًا على ضعف الدعم الفني مقارنة بمنافسه الهلال، وهو ما قد يمهد لخطوة جديدة نحو الدوري الأمريكي.

العقبة الكبرى كيف يُمول عقد الأسطورة؟

يبقى الجانب المالي هو التحدي الأكبر أمام إنتر ميامي، إذ يتطلب التعاقد مع رونالدو ردم فجوة ضخمة بين راتبه في السعودية وهيكل الرواتب في الدوري الأمريكي.

يتقاضى ميسي أكثر من 20 مليون دولار كراتب أساسي، لكن دخله الحقيقي يتضاعف عبر اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات كبرى مثل Apple TV وAdidas.

في المقابل، يتقاضى رونالدو في السعودية ما يقارب عشرة أضعاف هذا الرقم، ما يجعل انتقاله إلى ميامي ممكنًا فقط عبر عقد “هجين” يشمل راتبًا أساسيًا مرتفعًا، ونسبًا من العائدات التجارية، وصفقات إعلانية عالمية، وربما حصة ملكية في النادي.

صفقة قد تغير وجه كرة القدم الحديثة

إذا تحققت هذه الصفقة، فإنها لن تكون مجرد انتقال لاعب، بل حدثًا تاريخيًا يعيد إشعال المنافسة بين أعظم نجمين في جيلهما، ويحوّل الدوري الأمريكي إلى مركز ثقل جديد في كرة القدم العالمية، مع عائدات تسويقية غير مسبوقة.