الشناوي :مواجهة شبيبة القبائل صعبه خاصة على أرضه

أكد محمد الشناوي قائد الأهلي أن مواجهة شبيبة القبائل صعبه للغاية مشددا ان شبيبة القبائل فريق قوي ومنظم

وأضاف الشناوي خلال المؤتمر الصحفي لمباراة شبيبة القبائل أن جميع المباريات في هذه المرحلة تكون صعبة ولا توجد مواجهة سهلة خاصة في ظل خوض شبيبة القبائل اللقاء على ملعبه ووسط جماهيره، مؤكدًا أن الأهلي يسعى بقوة لتحقيق نتيجة إيجابية وتأكيد الصعود

وتابع ان رصيد شبيبة القبائل بنقطتين فقط لا يقلل من قوته مطلقا

وأكمل الشناوي أن الأهلي أيضًا استعد بالشكل المناسب مؤكدًا أن تركيز لاعبي الفريق في أعلى مستوياته