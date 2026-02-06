الحضري يستعرض لياقته البدنية من الجيم

شارك عصام الحضري، نجم منتخب مصر السابق جمهورة صورا من الجيم عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهر الحضري وهو يستعرض عضلاته و لياقته البدنيه بتمارين رياضية شاقة،مما حازت الصوره علي تفاعل و أعجاب متابعيه.

وأكد عصام الحضري، نجم منتخب مصر السابق، أن محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي يواجه حاليًا فترة غير مستقرة، مشيرًا إلى أن مستواه لم يعد كما كان في السابق، وهو ما ظهر بشكل واضح خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح الحضري، خلال تصريحاته عبر قناة “أون سبورت”، أن الشناوي يحتاج في هذه المرحلة إلى التركيز على نفسه بشكل أكبر، والعمل على استعادة الثقة، إلى جانب ضرورة محاسبة ذاته فنيًا، والالتزام بالتدريبات بصورة أقوى حتى يعود لمستواه المعروف.



شوبير الأحق بحراسة مرمى الأهلي حاليًا

وأشار الحضري إلى أن مصطفى شوبير هو الأقرب والأجدر بالمشاركة أساسيًا مع الأهلي في الوقت الحالي، خاصة أنه يقدم مستويات جيدة ويظهر اجتهادًا كبيرًا داخل التدريبات.



وأكد أن شوبير يتميز بالتركيز الشديد، وعدم التأثر بما يدور حوله من انتقادات أو ضغوط، وهو ما يجعله أكثر جاهزية لحماية عرين الفريق خلال الفترة المقبلة.