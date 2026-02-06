بعد إفلاس والده.. نجل أسطورة كوت ديفوار يوقع أول عقد مع تشيلسي

وقع ماثيوس إيبوي نجل الأسطورة الإيفوارية إيمانويل ايبوي صاحب الـ 17 عاماً وذو الجنسية الإنجليزية أول عقد احترافي له مع نادي تشيلسي الانجليزي.

وذكرت تقارير إعلامية أن خلف هذه اللحظة المضيئة تختبئ قصة إنسانية حزينة فوالد اللاعب النجم الإيفواري السابق إيمانويل إيبويه عاش واحدة من أقسى التجارب بعد اعتزاله كرة القدم.

وذكرت التقارير أن خلافات النجم الإيفواري إيمانويل إيبوي مع زوجته السابقة أدت إلى فقدانه كامل ثروته لينتهي به الحال مفلسًا ومشردًا في أوروبا بينما كانت هي تعيش حياة مرفهة من عرق سنواته داخل الملاعب.

وأشارت التقارير إلي أن اليوم قد يتذكر الأبناء أن الأم كانت اليد الوحيدة خلف نجاحهم لكن الأمل أن يأتي يوم يدركون فيه أن والدهم كان الأساس الحقيقي وأنه يستحق أن يكون حاضرًا إلى جانبهم في مثل هذه اللحظات في إشارة إلي رحلة النجم الإيفواري السابق إيمانويل إيبوي في عالم كرة القدم.