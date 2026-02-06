قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تسليم 64 مشروعا بإجمالي 955 فصلا بتكلفة 960 مليون جنيه اعتبارا من 1 يوليو
وزيرة خارجية سلوفينيا: نشجع السلام في قطاع غزة وبالشرق الأوسط
عودة الدراسة وبدء الترم الثاني 2026 في مدارس 12 محافظة .. غداً
الظهور الاول لـ حمزة عبدالكريم مع برشلونه
أعمل فلوس واكسب.. تفاصيل شهادة سند الادخارية الجديدة 2026
محمد الشناوي : الأهلي جاهز لتخطي عقبة شبيبة القبائل غدا
استعدادًا لمواجهة زيسكو الزامبي.. الغندور يوجه رساله دعم للاعبي الزمالك
الشناوي :مواجهة شبيبة القبائل صعبه خاصة على أرضه
لماذا قررت التعليم استمرار التقييمات في الترم الثاني رغم الشكاوى؟| تربوي يحسم الجدل
بفستان مجسم.. إطلالة لافتة لـ ميرنا جميل عبر إنستجرام
توروب: مباراة الأهلي وشبيبة القبائل صعبة وحزين لإصابة زيزو
صفقة كبرى محتملة.. كم سيكلف إنتر ميامي جمع ميسي ورونالدو في الفريق ؟
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

بعد إفلاس والده.. نجل أسطورة كوت ديفوار يوقع أول عقد مع تشيلسي

ماثياس ايبوي
ماثياس ايبوي
يسري غازي

وقع ماثيوس إيبوي نجل الأسطورة الإيفوارية إيمانويل ايبوي صاحب الـ 17 عاماً وذو الجنسية الإنجليزية أول عقد احترافي له مع نادي تشيلسي الانجليزي.

وذكرت تقارير إعلامية أن خلف هذه اللحظة المضيئة تختبئ قصة إنسانية حزينة فوالد اللاعب النجم الإيفواري السابق إيمانويل إيبويه عاش واحدة من أقسى التجارب بعد اعتزاله كرة القدم.

وذكرت التقارير أن خلافات النجم الإيفواري إيمانويل إيبوي مع زوجته السابقة أدت إلى فقدانه كامل ثروته لينتهي به الحال مفلسًا ومشردًا في أوروبا بينما كانت هي تعيش حياة مرفهة من عرق سنواته داخل الملاعب.

وأشارت التقارير إلي أن اليوم قد يتذكر الأبناء أن الأم كانت اليد الوحيدة خلف نجاحهم لكن الأمل أن يأتي يوم يدركون فيه أن والدهم كان الأساس الحقيقي وأنه يستحق أن يكون حاضرًا إلى جانبهم في مثل هذه اللحظات في إشارة إلي رحلة النجم الإيفواري السابق إيمانويل إيبوي في عالم كرة القدم.

تشيلسي ماثيوس ايبوي إيمانويل إيبوي كوت ديفوار الدوري الإنجليزي

