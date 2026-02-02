قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وصول أول حالة من الجانب الفلسطيني إلى الأراضي المصرية
بـ800 ألف دولار.. دونجا يتلقى عرضا من دوري روشن السعودي
9 مليار دولار.. خسائر فادحة للعمال الفلسطينيين بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة
عيار 21 نزل 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد موجة خسائر غير مسبوقة
دعاء ليلة النصف من شعبان .. أفضل 110 أدعية لقضاء الحوائج وتصب عليك الخير صبا
الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غداً
إيران تحذر الولايات المتحدة: أي هجوم يشعل حربا إقليمية
المشاط وعوض تترأسان اجتماع لجنة تسيير «إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة»
بنزيما يقترب من الانضمام إلى الهلال السعودي
انتهت بالتصالح ولا عزاء للمُغرضين.. القصة الكاملة لخناقة العزاء بين القارئ والمذيع
ليلة النصف من شعبان 2026.. بدأت الآن اغتنموها بـ10 أعمال ورددوا 50 دعاء مستجابا
تطوير منظومة البيانات والإحصاءات بما يتسق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
تشيلسي يقرر قطع إعارة لاعبه الشاب من ستراسبورج

مجدي سلامة

كشفت تقارير صحفية عن قرار نادي تشيلسي الإنجليزي، بقطع إعارة لاعبه الشاب مامادو سار من ستراسبورج الفرنسي.

ووفقا للصحفي فابريزيو رومانو فإن إدارة البلوز اتخذت قرارًا نهائيًا باستعادة اللاعب، الذي يُنظر إليه كموهبة كبيرة قادرة على خدمة النادي في الحاضر والمستقبل.

وأشار إلى المدافع الأرجنتيني سيتجه آرون أنسيلمينو إلى ستراسبورج لإكمال الموسم الحالي.

ميلان يتعاقد مع موهبة مغربية

أعلن نادي ميلان الإيطالي رسميًا تعاقده مع لاعب الوسط الهجومي الشاب يحيى إدريسي الركراكي، البالغ من العمر 18 عامًا، قادمًا من صفوف تشيلسي الإنجليزي، في خطوة تهدف لتعزيز مشروع تطوير المواهب الشابة داخل النادي المعروف باسم "ميلان فوتورو".

ويُعد إدريسي أحد أبرز اللاعبين الذين تخرجوا من أكاديمية كوبهام، حيث برز منذ سن مبكرة وتمت مراقبته بعد مشاركته مع فرق الشباب في تشيلسي، إضافة إلى تمثيله للمنتخب المغربي تحت 18 عامًا.

وانتقل إدريسي إلى تشيلسي قادمًا من وست هام بعد موسم واحد، ويُعتبر رحيله عن النادي الإنجليزي خسارة كبيرة للبلوز نظرًا لإمكاناته الفنية والبدنية.

وأجرى اللاعب الشاب، أمس الأحد، الفحوصات الطبية في عيادة لامادونينا تمهيدًا للانضمام رسميًا إلى تدريبات ميلان مع الفريق الرديف

والاندماج في برنامج تطوير اللاعبين الشبان.

وينظر ميلان إلى إدريسي كلاعب محوري ضمن مشروع "ميلان فوتورو"، الذي يركز على اكتشاف وصقل مهارات اللاعبين الشبان ليصبحوا جزءًا من الفريق الأول مستقبلاً.

ومن المتوقع أن يشكل اللاعب المغربي إضافة قوية لخط وسط ميلان الهجومي، حيث يمتاز بالقدرة على صناعة اللعب والتحرك بين الخطوط، ما يعزز خيارات الفريق في بناء الهجمات من العمق.

الذهب

الذهب يواصل الخسائر في التعاملات الفورية ويسجل هبوطا 7%

محافظ كفر الشيخ

بالاسم ورقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ

سعر الدولار مقابل الجنيه

رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الإثنين

الطبيب الشاب وتويتة التنبؤ بوفاته

"يوم ما أموت يكون بدور برد"| حكاية طبيب شاب تنبأ بوفاته قبل رحيله بساعات.. قصة أحزنت رواد السوشيال ميديا

امام عاشور

لضمان استقرار الفريق.. لاعب الأهلي السابق يطالب برحيل إمام عاشور

حمزة عبد الكريم

«صفقة حمزة».. شوبير يكشف عن انتعاش خزينة الأهلي بأموال برشلونة

الذهب

عيار 21 الآن.. آخر التطورات في أسعار الذهب اليوم

ثماني طعنات أنهت حياته.. تفاصيل استشهاد النقيب عمر معاني بالحامول

ثماني طعنات أنهت حياته.. تفاصيل استشهاد النقيب عمر معاني بالحامول

معرض القاهرة الدولي للكتاب

ندوة «اللقاء الشعري» تحتفي بتجربة الشاعر ناجي شعيب في معرض الكتاب

بوستر مسلسل فخر الدلتا

مسلسلات رمضان.. أحمد رمزي ريفي طموح في برومو مسلسل فخر الدلتا

هاني مهنا

بعد إحالته للتحقيق.. تعرف على العقوبات المنتظرة لـ هاني مهنا

بصمة مناعية غامضة تكشف سر استمرار أعراض كوفيد بعد التعافي

1.8 مليون كيلومتر.. بطارية جديدة للسيارات الكهربائية تغير قواعد اللعبة

جدل حول لعبة روبلوكس.. هل تروّج للمساكنة وبيوت الشباب؟ وماذا عن حجبها؟

تسريب أول صور لسيارة شيفروليه سيلفرادو الجيل الجديد

نجوم تعرضوا للسرقة على يد الخدم

الخيانة من الداخل.. خادمات يقلبن حياة نجوم الفن إلى كوابيس

متسابق دولة التلاوة

لا المدح يطربني ولا الذم يؤذيني.. رد قوي من متسابق دولة التلاوة على هجوم متابع

الذكاء الاصطناعي

الذكاء الاصطناعي ينافس مشاهير السوشيال ميديا

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى اوروبا

د. هشام فريد يكتب: مغازله إنجلترا وأوروبا للصين .. خوفا من التقارب الأميركى الروسى

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: ويتخذ منكم شهداء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: طريق العودة

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: معرض القاهرة للكتاب.. حين تتحول الثقافة إلى حياة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عالم على الحافة

