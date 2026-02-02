تشيلسي يقرر قطع إعارة لاعبه الشاب من ستراسبورج

كشفت تقارير صحفية عن قرار نادي تشيلسي الإنجليزي، بقطع إعارة لاعبه الشاب مامادو سار من ستراسبورج الفرنسي.

ووفقا للصحفي فابريزيو رومانو فإن إدارة البلوز اتخذت قرارًا نهائيًا باستعادة اللاعب، الذي يُنظر إليه كموهبة كبيرة قادرة على خدمة النادي في الحاضر والمستقبل.

وأشار إلى المدافع الأرجنتيني سيتجه آرون أنسيلمينو إلى ستراسبورج لإكمال الموسم الحالي.

ميلان يتعاقد مع موهبة مغربية

أعلن نادي ميلان الإيطالي رسميًا تعاقده مع لاعب الوسط الهجومي الشاب يحيى إدريسي الركراكي، البالغ من العمر 18 عامًا، قادمًا من صفوف تشيلسي الإنجليزي، في خطوة تهدف لتعزيز مشروع تطوير المواهب الشابة داخل النادي المعروف باسم "ميلان فوتورو".

ويُعد إدريسي أحد أبرز اللاعبين الذين تخرجوا من أكاديمية كوبهام، حيث برز منذ سن مبكرة وتمت مراقبته بعد مشاركته مع فرق الشباب في تشيلسي، إضافة إلى تمثيله للمنتخب المغربي تحت 18 عامًا.

وانتقل إدريسي إلى تشيلسي قادمًا من وست هام بعد موسم واحد، ويُعتبر رحيله عن النادي الإنجليزي خسارة كبيرة للبلوز نظرًا لإمكاناته الفنية والبدنية.

وأجرى اللاعب الشاب، أمس الأحد، الفحوصات الطبية في عيادة لامادونينا تمهيدًا للانضمام رسميًا إلى تدريبات ميلان مع الفريق الرديف

والاندماج في برنامج تطوير اللاعبين الشبان.

وينظر ميلان إلى إدريسي كلاعب محوري ضمن مشروع "ميلان فوتورو"، الذي يركز على اكتشاف وصقل مهارات اللاعبين الشبان ليصبحوا جزءًا من الفريق الأول مستقبلاً.

ومن المتوقع أن يشكل اللاعب المغربي إضافة قوية لخط وسط ميلان الهجومي، حيث يمتاز بالقدرة على صناعة اللعب والتحرك بين الخطوط، ما يعزز خيارات الفريق في بناء الهجمات من العمق.