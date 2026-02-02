الداخلية تكشف تفاصيل تهديد سيدة من كفر الشيخ بالانتـ حار

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تظهر خلاله إحدى السيدات في محافظة كفر الشيخ، في حالة بكاء، معلنة اعتزامها الانتحار؛ عقب حرمان طليقها لها من أبنائها.

وبالفحص؛ أمكن تحديد السيدة الظاهرة بمطقع الفيديو (ربة منزل - مقيمة بدائرة مركز شرطة البرلس)، وبسؤالها؛ أفادت بأنها انفصلت عن زوجها، وحوَّلت بمحض إرادتها، أوراق نجليها إلى إحدى المدارس بمحل سكن طليقها في سوهاج؛ لعدم قدرتها على رعايتهما، وتضررت من سوء معاملة طليقها لها في أثناء زيارتها لنجليها.

وجرى التواصل مع طليق الشاكية، والذي نفى تلك الادعاءات، وأقر بسماحه لطليقته بزيارة نجليها دون أي مشاكل.

واتخذت الإجراءات القانونية.