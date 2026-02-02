القبض على شخص ادعى ابتزاز آخر له في الغربية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام القائم على النشر بالتعدي لفظياً على آخر؛ زاعماً قيام الأخير بإنشاء حسابات وهمية باسمه، لابتزازه، وذلك في محافظة الغربية.



وبالفحص، تبين عدم ورود بلاغات فيى هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط القائم على النشر (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة بسيون)، وبسؤاله؛ اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه؛ لوجود خلافات بينه وبين (أحد الأشخاص- مقيم بذات العنوان) لاعتقاده بقيامه بالتسبب فى فسخ خطبة أحد أصدقائه، وبسؤال الأخير؛ أيد ذلك.

واتخذت الإجراءات القانونية حياله؛ لادعائه الكاذب.