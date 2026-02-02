عادل نصار يكتب: فتح معبر رفح الفلسطيني.. رمز الإرادة المصرية بقيادة الرئيس السيسي

يوم الوفاء بالوعود.. فرحة تغمر القلب.. انفراجة ما بعدها انفراجة.. هذه الكلمات قد تصف شعوري في هذه اللحظات بعد افتتاح معبر رفح الفلسطيني رسميًا، ذلك الحلم الذي اعتبره البعض مستحيلاً، لكن هذا الكلام ليس مع مصر.

الوفاء بالوعود.. كعادتها، نجحت مصر في إنفاذ كل ما تصبو إليه في المنطقة، وخاصة في قطاع غزة، من إنهاء الحرب وفتح المعبر من الجانب الفلسطيني ووضع حد للكارثة الإنسانية هناك، وهذا الإنجاز لم يكن ليتحقق إلا بفضل أبطال مصر الذين يثبتون كل يوم أنهم عازمون على السلام في منطقة تعد من أكثر مناطق العالم اشتعالًا.

مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي أثبتت من جديد أن القضية الفلسطينية قضية مركزية، وأنها لا تتوانى عن بذل كل جهد في سبيل تحقيق مصالح الشعب الفلسطيني، وهنا ينبغي التأكيد على ما هو معروف وقتل كل الشكوك نهائيًا بشأن قوة الدور المصري، وإثبات بما لا يدع مجالًا للشك أن معبر رفح من الجانب المصري مفتوح، وأن أي إغلاق في الجانب الأخرى من المعبر وبالتحديد عند معبر رفح الفلسطيني ويعود لأسباب متعلقة بالاحتلال الإسرائيلي الغاشم لقطاع غزة.

وبعد ما يقرب من عامين من الإغلاق، يُفتح المعبر لعبور الفلسطينيين، خاصة المرضى والجرحى، بعد جهود حقيقية من مصر، والافتتاح جاء بعد فترة طويلة من المعاناة؛ فالقطاع تعرض لحرب شرسة أسفرت عن استشهاد 71,769 فلسطينيًا وإصابة 171,483 آخرين منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر 2023، ودُمر قطاع غزة بالكامل، ليصبح القطاع عبارة عن "كوم تراب"، وقد بلغت نسبة الدمار نحو 90%، وفقًا للإحصاءات الرسمية للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة، بعد عامين على الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي.

وحسب هذه الإحصاءات، فقد دُمّر أو تعطّل 38 مستشفى في أنحاء القطاع، وسيطر جيش الاحتلال على نحو 80% من مساحة القطاع عبر الاجتياح والتهجير والقصف المستمر، وتضررت 95% من مدارس القطاع جزئيًا أو كليًا، كما أُبيدت نحو 2,700 أسرة بالكامل ومسحت من السجل المدني، وسُجلت أكثر من 12 ألف حالة إجهاض بسبب نقص الغذاء والرعاية الصحية، واستشهد 460 شخصًا نتيجة الجوع وسوء التغذية.

في هذا اليوم التاريخي، تؤكد مصر مرة أخرى أن الالتزام بالوعود ليس مجرد شعار، بل حقيقة ملموسة، وأن القضية الفلسطينية ستظل دائمًا في صميم سياساتها الإقليمية، وافتتاح معبر رفح ليس مجرد خطوة لوجستية، بل هو انتصار للسلام والكرامة الإنسانية بعد سنوات من المعاناة، وهذه اللحظة تثبت أن الإرادة المصرية قادرة على تحويل التحديات المستحيلة إلى إنجازات تاريخية، لتبقى غزة، رغم كل ما حل بها، رمزًا للأمل الذي لا ينطفئ.

لقد أثبتت مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي مرة أخرى أنها القلب النابض للسلام في المنطقة، وأنها لا تتوانى عن القيام بدورها الإنساني والسياسي في أصعب الظروف، فالرئيس السيسي لم يكتفِ بالكلمات، بل تجسدت إرادته على الأرض من خلال جهود دؤوبة وسعي مستمر لإنهاء الأزمة الإنسانية في غزة وفتح معبر رفح، وأن مصر تقف جنبا إلى جنب مع الشعب الفلسطيني، وهذه الخطوات لا تعكس فقط عظمة الدور المصري في الصراع الإقليمي، بل ترسخ أكثر لمكانة مصر كضامن للسلام والأمن والاستقرار في قلب الشرق الأوسط.

