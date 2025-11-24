قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ميلوني: الخطة الأمريكية للسلام بأوكرانيا مقبولة.. وترامب يبدو مستعدًا للتفاوض
البيت الأبيض: ترامب يضغط على بوتين وزيلينسكي لإنهاء الحرب
انخفاض حاد في درجات الحرارة.. موعد بداية فصل الشتاء رسمياً وعدد أيامه
الجرام بـ 140 مليون دولار| اكتشاف مادة أغلى من الذهب والألماس.. ما هي؟
الأرصاد: القاهرة الكبرى تتأثر بانخفاض درجات الحرارة وفرص هطول أمطار محدودة
ما الفرق بين نفقة العدة ونفقة المتعة؟.. أمين الإفتاء يوضح
تحذير الأرصاد: سيول على البحر الأحمر وسيناء.. وضباب كثيف يُغطي الطرق صباحًا
تفاصيل السجن المشدد 10 سنوات لعاطل بتهمة هتك عرض فتاة في القاهرة
أوكراني يفجّر نفسه داخل مركز للتجنيد في مدينة أوديسا | فيديو
تسريب صور من مرسيدس G‑Class الكهربائية بحجمها الصغير
تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة
مفاجأة أوروبية.. سيلتيك يتحرك لخطف الفلسطيني وسام أبو علي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مقالات

عادل نصار يكتب: هكذا انكشفت الحقيقة.. اعترافات الموساد توثق موقف السيسي الرافض للتهجير

الكاتب الصحفي عادل نصار
الكاتب الصحفي عادل نصار
عادل نصار

«أوراق اللعبة تنكشف.. مدير الموساد السابق يكشف عن خطة تهجير الفلسطينيين الحقيقية التي أحبطها الرئيس السيسي».. كالعادة، بينما كنت أتابع أحدث الأخبار على الساحة المحلية والدولية، توقفت، وتوقف معي كل شيء أمام هذا الخبر الهام، وأهمية هذا الخبر لا تكمن فقط في المعلومات التي يتضمنها، بل في كون مصدره شخصية في غاية الأهمية والخطورة بلا شك، وهو المدير السابق لجهاز الاستخبارات الإسرائيلي «الموساد» يوسي كوهين، الذي شغل هذا المنصب في وقت شديد الحساسية والخطورة.

في كتابه «بالأحابيل تُصنع لك حرباً»، الصادر أخيراً، كتب المدير السابق للموساد يوسي كوهين جُملاً بالغة الأهمية حينما تطرق في الجزء الأخير إلى موضوع تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، مشيراً بقوة إلى دور مصر الراسخ في القضية الفلسطينية ورفض الرئيس عبدالفتاح السيسي "القائد الصلب" لفكرة تهجير الشعب الفلسطيني عن أرضه، حتى ولو بشكل مؤقت.

وكشف يوسي كوهين، أنه كان صاحب خطة ترحيل نحو مليون ونصف المليون فلسطيني من غزة إلى سيناء، رداً على هجوم حركة «حماس» في 7 أكتوبر 2023، موضحاً أن خطته كانت تقضي بأن تكون «الهجرة مؤقتة»، وقال إن «الكابنيت» الإسرائيلي وافق على الخطة، وعلى تكليفه بإقناع دول عربية بها، بزعم أنها تهدف إلى خفض عدد الإصابات بين المدنيين.

هنا جاء الجزء الأهم في الخبر، حينما سافر كوهين - كما ذكر في كتابه- إلى عواصم عربية، وجد أن العرب يخشون أن يتحول الترحيل «المؤقت» إلى تهجير أبدي، فحاول طمأنتهم مؤكداً استعداده لجلب ضمانات دولية بأن تكون الهجرة مؤقتة، وأقام بالفعل اتصالات بهذا الشأن مع الولايات المتحدة وبريطانيا واليابان والصين والهند، لكن الرئيس عبدالفتاح السيسي حسم الأمر ورفض الخطة بشكل قاطع.

هذا الخبر لا يجب أن يمر مرور الكرام، بل يستوجب الوقوف أمامه طويلاً بالفحص والدراسة، فمصر كانت ولا تزال درعاً للقضية الفلسطينية، ورئيسها وقف صامداً أمام أخطر محاولات اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه، بموقف رجل بكل الرجال، وشخصية استثنائية وهبها الله عز وجل في وقت ليس عادياً؛ لحل الأزمة المستمرة منذ عقود.

وأظهرت اعترافات رئيس الموساد السابق، بما لا يدع مجالاً للشك، حجم الضغوط والمؤامرات التي كانت تُحاك في الخفاء لاقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، وكيف صده الموقف المصري بثبات وصلابة ليمنع تحول المنطقة إلى فوضى لا تنتهي، وأثبت الرئيس عبدالفتاح السيسي مرة أخرى، أن الأمن القومي المصري والعربي خط أحمر، وأن دعم الحق الفلسطيني ليس مجرد شعار، بل التزام تاريخي لا يتغير.

ومع كل ما تكشفه الأيام من خفايا تلك المخططات، يزداد يقين الشعوب بأن مصر كانت ولا تزال صمام الأمان في لحظات حقيقية فارقة، وأن قيادتها اختارت الطريق الأصعب، طريق المواجهة والصمود، حفاظاً على استقرار المنطقة وحقوق شعب شقيق عانى طويلا كي يستردها في ظل صمت عالمي مخزٍ.. فالحمد لله على نعمة وجود الرئيس السيسي... تحيا مصر.. تحيا مصر .. تحيا مصر.

عادل نصار الرئيس السيسي الموساد يوسي كوهين تهجير الفلسطينيين الشعب الفلسطيني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 400 جنيه من قيمته.. تراجع يضرب سعر الذهب اليوم

ياسمين صبري ووالدها

زهقنا من الجهل| خلاف جديد في وجهات النظر بين ياسمين صبري ووالدها لهذا السبب

الذهب

400 جنيه قفزة جديدة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

رمضان صبحى

عمر هريدي ينشر صور المتهم الهارب بقضية رمضان صبحي مع لاعبين وفنانين

المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي لـ الهيئة الوطنية للانتخابات

17 ألف جنيه.. ضبط شخص يوزع أموالا على المواطنين للتصويت لأحد المرشحين

بالصور .. وفاة 7 مصريين من الفيوم في حادث بـ السعودية

بالصور .. وفاة 7 مصريين من الفيوم في حادث بـ السعودية

سيدة وزوجها يتعديان على رئيسة لجنة فرعية بالمرحلة الثانية بانتخابات النواب.. تفاصيل

سيدة وزوجها يتعديان على رئيسة لجنة بالمرحلة الثانية بانتخابات النواب.. تفاصيل

استمرار تكاثر السحب الرعدية الممطرة

خطر السيول يهدد هذه المناطق.. والأرصاد تُحذر من الطرق المؤدية لأسوان بسبب الأمطار الرعدية

ترشيحاتنا

وكيل وزارة الصحة ببني سويف

وكيل صحة بني سويف يباشر تدريب مشرفي التمريض على مهارات الإنعاش القلبي الرئوي

تطعيم

تطعيم أكثر من 431 ألف طفل ضمن حملة الحصبة والحصبة الألمانية في أسوان بنسبة 76%

سكرتير عام بني سويف

السكرتير العام المساعد لبني سويف يُشرف على استلام 2 طن لحوم ضمن مشروع صكوك الأوقاف

بالصور

تسريب صور من مرسيدس G‑Class الكهربائية بحجمها الصغير

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

عادة صباحية تزيد دهون البطن عند النساء توقفي عنها فورًا

هذه العادة الصباحية تزيد دهون البطن عند النساء توقفي عنها فورًا
هذه العادة الصباحية تزيد دهون البطن عند النساء توقفي عنها فورًا
هذه العادة الصباحية تزيد دهون البطن عند النساء توقفي عنها فورًا

أخطر 7 أخطاء شائعة في العناية بالمناطق الحساسة.. طبيبات يحذرن

أخطر 7 أخطاء شائعة في العناية بالمناطق الحساسة طبيبات يحذرن
أخطر 7 أخطاء شائعة في العناية بالمناطق الحساسة طبيبات يحذرن
أخطر 7 أخطاء شائعة في العناية بالمناطق الحساسة طبيبات يحذرن

مشاكل الهرمونات كيف تعرفين أن جسمك ينبهك لخلل خطير

مشاكل الهرمونات كيف تعرفين إن جسمك ينبهك لخلل خطير
مشاكل الهرمونات كيف تعرفين إن جسمك ينبهك لخلل خطير
مشاكل الهرمونات كيف تعرفين إن جسمك ينبهك لخلل خطير

فيديو

محمد رمضان

محمد رمضان يروج لأغنيته "معاك للصبح" ويكشف موعد طرحها

بوستر اغنية ماليش غيرك لرامي جمال

ماليش غيرك.. ارامي جمال يطرح أحدث أغاني ألبوم مطر ودموع

الفنانه غادة ابراهيم

غادة إبراهيم تدلي بصوتها في مدرسة مصطفي كامل بمساكن شيراتون

ايمان عبد اللطيف

إقبال كبير من الناخبين على لجان مدرسه سيزا النبراوي بالتجمع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الشيخ الحصري.. صوت يُرى

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: هكذا انكشفت الحقيقة.. اعترافات الموساد توثق موقف السيسي الرافض للتهجير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سوريا.. والمخاض العسير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كارثة طبيعية»

د.سالي صلاح الدين الشلقامي – أستاذ مساعد بالمعهد القومي لعلوم البحار

د.سالي صلاح الدين الشلقامي تكتب: أكسجين الظلام سر الحياة في أعماق البحار

المزيد