فصل الكهرباء عن عدة قرى ومناطق بكفر الشيخ.. الأماكن والمواعيد

أعلنت هندسة كهرباء بيلا بمحافظة كفر الشيخ، عن فصل التغذية الكهربائية عن لوحة توزيع كهرباء بيلا القديمة، اليوم الجمعة الموافق 9 يناير الجاري، اعتباراً من الساعة 8 صباحاً حتي الساعة 11 صباحاً، وذلك لأعمال الصيانة الدورية علي لوحة توزيع كهرباء بيلا القديمة.

خريطة فصل الكهرباء

وذكرت هندسة كهرباء بيلا، في بيان اليوم الخميس، أن المناطق المتأثرة بفصل التيار الكهربائي هي: «مستشفي بيلا المركزي - مستشفى الحميات - المركز الطبي الحضري - حي الجعوبة - مجلس مدينة بيلا - الشونة القديمة - الكنيسة - منطقة التقوي - شارع الفالوجا - جزء من حي أبو رخا التابع لشارع الفالوجا - ريف حاذق وتوابعه - ريف حلمي حسين وتوابعه - ريف كوم الحجنة وتوابعه».

وأكدت هندسة كهرباء بيلا، أن إجراء الصيانة الدورية على المغذيات بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشدة المواطنين والمنشآت الحكومية والخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة المذكورة.