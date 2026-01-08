تكثيف حملات النظافة الليلية بحي شرق كفر الشيخ .. صور

كثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، متابعة أعمال النظافة خلال الفترة الليلية بنطاق حي شرق كفر الشيخ.

شملت متابعة سير المعدات وفرق العمل، ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية، وذلك في إطار الجهود المستمرة للحفاظ على المظهر الحضاري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويأتي ذلك بناءً على توجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ، وتوجيهات المهندس أحمد عيسى رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، بضرورة تكثيف أعمال النظافة على مدار اليوم، خاصة خلال الفترات المسائية والليلية، لضمان رفع المخلفات أولًا بأول وتحقيق السيولة المرورية بالشوارع.

وجرت الأعمال تحت إشراف ومتابعة د. إبراهيم خليفة رئيس حي شرق كفر الشيخ، الذي أكد أهمية المتابعة الميدانية المستمرة لأعمال النظافة، والتأكد من جاهزية المعدات وانتشارها بالقطاعات المختلفة، مع التركيز على الشوارع الرئيسية والفرعية والمناطق ذات الكثافات السكانية العالية.

كما تابع طارق الفحام، مساعد رئيس الحي لشؤون النظافة والتجميل سير المعدات، وفرق العمل الميدانية، والتأكيد على رفع المخلفات والقمامة وتحسين مستوى النظافة العامة، بما يسهم في توفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين.