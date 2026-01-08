محافظ كفر الشيخ يكرم المستشار شفيق الجنك رئيس المحكمة السابق | صور

كرَّم اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، المستشار شفيق أحمد الجنك، رئيس محكمة كفرالشيخ الابتدائية السابق، تقديرًا لجهوده الوطنية المخلصة ودوره في دعم منظومة العدالة، معرباً عن تقديره لدور رجال القضاء وجهودهم الوطنية في خدمة المجتمع.

أشاد محافظ كفرالشيخ بما قدّمه المستشار شفيق الجنك من أداء مهني وإخلاص في العمل خلال فترة توليه رئاسة المحكمة، مؤكدًا أن التكامل بين مؤسسات الدولة يُعد ركيزة أساسية لتعزيز سيادة القانون وتحقيق الصالح العام.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد للمحافظة.