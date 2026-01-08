رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد تطوير الطب البيطري وسكن الطلاب| صور

أجرى الدكتور إسماعيل القن، القائم بعمل رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم الخميس، جولة تفقدية موسعة داخل كلية الطب البيطري، أعقبها تفقد عدد من منشآت المدن الجامعية، لمتابعة أعمال رفع الكفاءة والصيانة الجارية.

يأتي هذا في إطار تنفيذ توجيهات الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتعليمات الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وحرص جامعة كفر الشيخ على المتابعة الميدانية المستمرة لأعمال التطوير وتهيئة بيئة تعليمية وبحثية ومعيشية متكاملة.

رافق رئيس الجامعة خلال الجولة الدكتور علي صبري، أمين عام الجامعة، والدكتور سمير الشاذلي، عميد كلية الطب البيطري، إلى جانب عدد من القيادات الأكاديمية والإدارية بالجامعة.

وشملت الجولة داخل كلية الطب البيطري تفقد معامل وأقسام التشريح والأجنة، وطب الحيوان، والفسيولوجي والباثولوجي، والكيمياء الحيوية، والطفيليات، والجراحة، إلى جانب متابعة أعمال رفع كفاءة العيادات البيطرية، والمعامل البحثية، والمكاتب الإدارية، وقاعات التدريس والمدرجات، حيث اطّلع رئيس الجامعة على نسب الإنجاز ومستوى التنفيذ وفق الخطة الزمنية المحددة.

وخلال الجولة، شدد الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم، على أهمية سرعة الانتهاء من أعمال التطوير وفق أعلى معايير الجودة، مؤكدًا أن الجامعة تولي اهتمامًا بالغًا بتحديث البنية التحتية للمعامل والقاعات الدراسية، بما يتماشى مع متطلبات العملية التعليمية الحديثة، ويسهم في إعداد خريج قادر على المنافسة في سوق العمل.

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، حرص الجامعة الدائم على توفير بيئة تعليمية وبحثية تليق بطلابها وأعضاء هيئة التدريس، مشيرًا إلى أن تطوير كلية الطب البيطري يأتي ضمن خطة شاملة للارتقاء بكافة كليات الجامعة، ودعم البحث العلمي التطبيقي وخدمة المجتمع.

وعلى هامش الجولة، تفقد رئيس الجامعة عددًا من منشآت المدن الجامعية، لمتابعة أعمال التطوير ورفع الكفاءة، والاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للطلاب، حيث شملت الجولة بعض مباني الإقامة، وقاعات الاستذكار، والخدمات الملحقة.

وخلال تفقده للمدن الجامعية، أكد الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم، أن الجامعة تضع راحة الطلاب وسلامتهم على رأس أولوياتها، مشددًا على ضرورة الالتزام الكامل بمعايير السلامة والصحة المهنية، والارتقاء بمستوى الإقامة والخدمات، بما يوفر بيئة معيشية آمنة ومستقرة تدعم التفوق الدراسي.

وأشار رئيس جامعة كفر الشيخ، إلى أن المدن الجامعية تمثل جزءًا لا يتجزأ من المنظومة التعليمية المتكاملة، مؤكدًا استمرار الجامعة في تنفيذ خططها الاستراتيجية لتطوير منشآتها التعليمية والخدمية، بما يواكب الطفرة التي تشهدها منظومة التعليم العالي في مصر، تنفيذًا لرؤية الدولة نحو بناء جامعات عصرية قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا.