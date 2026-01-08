قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

تحرير 80 محضرًا متنوعًا ضد المخابز المخالفة في كفر الشيخ

خبز بلدي مدعم
محمود زيدان

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة كفر الشيخ حملات رقابية مكبرة على المخابز البلدية بمختلف مراكز المحافظة، استهدفت ضمان جودة الخبز المقدم للمواطنين والتأكد من التزام أصحاب المخابز بالقوانين والقرارات التموينية المنظمة.

جاء ذلك بتوجيهات من اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، وبإشراف المحاسب عادل بيومي الهابط، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ.

وأسفرت هذه الحملات المكثفة عن تحرير 80 محضراً متنوعاً ضد المخابز المخالفة، وجاءت مخالفات نقص وزن الرغيف في مقدمة المضبوطات بواقع 42 محضراً، تلتها مخالفات عدم النظافة بـ 14 محضراً، بالإضافة إلى تحرير 10 محاضر لعدم الإعلان عن البيانات والمواعيد الرسمية، و6 محاضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات الفنية.

كما شملت المخالفات تحرير 3 محاضر لعدم إعطاء بون صرف للمواطنين، ومحضرين لعدم صلاحية الميزان المستخدم، إلى جانب محاضر أخرى تعلقت بالتصرف في الحصص التموينية، وعدم الالتزام بالتعليمات الإدارية، وغلق المخابز خلال أوقات العمل الرسمية دون إذن مسبق.

ومن جانبه، أكد المحاسب عادل الهابط، أن المديرية تواصل جهودها في ملاحقة المخالفين وتشديد الرقابة اليومية، مشيراً إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة، مع استمرار المتابعة الميدانية لضمان انتظام منظومة الخبز وتوافر السلع الأساسية للمواطنين بأعلى جودة ممكنة.

كفر الشيخ مخابز كفر الشيخ التموين أخبار كفر الشيخ أخبار التموين

