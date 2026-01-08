قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية: اتفاق مصري أوروبي على أهمية عدم التصعيد في لبنان
قسد تعلن إسقاط مسيرتين للجيش السوري
وزير الخارجية: مصر ترفض إعتراف إسرائيل بما يسمي إقليم أرض الصومال وتعتبره سابقة خطيرة
وزير الخارجية: مصر مركز إقليمي للطاقة وشراكة استراتيجية متنامية مع الاتحاد الأوروبي
رابط التقديم في المدارس اليابانية 2026 .. آخر موعد
فصل الكهرباء عن 13 منطقة وقرية في بيلا كفر الشيخ .. إليك المواعيد
من أسطورة الملعب إلى مالك "أولد ترافورد"؟.. ماهو الحلم الكبير الذي يراود رونالدو؟
وزير الخارجية: تقسيم غزة والسودان خط أحمر.. ومصر ترفض فرض واقع مصطنع
كيف يتم دخول المخدرات مصر.. محامي بقضية سارة خليفة يكشف التفاصيل
ترامب: اتصال مع رئيس كولومبيا لبحث ملف المخدرات والخلافات الثنائية
وزير الخارجية:مواجهة الهجرة غير الشرعية وتأمين الحدود على رأس أولويات مصر
الأعلى للإعلام: حذف حلقة من برنامج «The Blind Date Show» لعدم ملاءمة محتواها للأطفال
فصل الكهرباء عن 13 منطقة وقرية في بيلا كفر الشيخ .. إليك المواعيد

شبكة الكهرباء
شبكة الكهرباء

أعلنت هندسة كهرباء بيلا بمحافظة كفر الشيخ، عن فصل التغذية الكهربائية عن لوحة توزيع كهرباء بيلا القديمة، غداً الجمعة الموافق 9 يناير الجاري، اعتباراً من الساعة 8 صباحاً حتي الساعة 11 صباحاً، وذلك لأعمال الصيانة الدورية علي لوحة توزيع كهرباء بيلا القديمة.

وذكرت هندسة كهرباء بيلا، في بيان اليوم الخميس، أنّ المناطق المتأثرة بفصل التيار الكهربائي هي: « مستشفي بيلا المركزي - مستشفى الحميات - المركز الطبي الحضري - حي الجعوبة - مجلس مدينة بيلا - الشونة القديمة - الكنيسة - منطقة التقوي - شارع الفالوجا - جزء من حي أبو رخا التابع لشارع الفالوجا - ريف حاذق وتوابعه - ريف حلمي حسين وتوابعه - ريف كوم الحجنة وتوابعه».

وأكدت هندسة كهرباء بيلا، أنّ إجراء الصيانة الدورية علي المغذيات بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشدة المواطنين والمنشآت الحكومية والخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة المذكورة.

محمد رمضان

بسبب قبله وحذاء.. محمد رمضان يوقف حفله في استاد القاهرة

