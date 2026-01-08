قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الانتهاء من إصلاح كسر مفاجئ بخط طرد ببلطيم في كفر الشيخ| صور

محمود زيدان

 أعلن اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، الانتهاء الكامل من أعمال إصلاح وصيانة الكسر المفاجئ بخط طرد محطة الرفع الرئيسية، قطر 400 مم، بنطاق مركز بلطيم، وذلك في وقت قياسي لضمان استمرارية الخدمة، في إطار الحرص على سرعة التعامل مع الأعطال الطارئة بالمرافق الحيوية.

جرى تنفيذ أعمال الإصلاح بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، من خلال الدفع بفرق الطوارئ والمعدات اللازمة فور حدوث الكسر، والعمل على مدار الساعة حتى الانتهاء من الإصلاح وإعادة تشغيل الخط بشكل طبيعي.

أكد محافظ كفرالشيخ حرص المحافظة على سرعة الاستجابة لأي أعطال طارئة في مرافق البنية التحتية، مشددًا على استمرار المتابعة الميدانية والتنسيق الدائم مع الجهات المعنية للحفاظ على كفاءة شبكات مياه الشرب والصرف الصحي وضمان تقديم خدمة مستقرة لأهالي المحافظة.

كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ أخبار كفر الشيخ بلطيم

