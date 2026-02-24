في ذكرى مرور 4 سنوات على الحرب الروسية الأوكرانية .. زيلينسكي : سنبذل قصارى جهدنا لضمان السلام

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ، إن بلاده ستبذل قصارى جهدها لضمان السلام والعدالة والمجد ، وذلك بمناسبة الذكرى السنو ية الرابعة للحرب الروسية الأوكرانية.

وقال زيلينسكي ، عبر تطبيق تيليجرام، : "بالنظر إلى بداية الحرب والتأمل في يومنا هذا، يحق لنا أن نقول: لقد دافعنا عن استقلالنا، ولم نفقد دولتنا. ..لقد حافظنا على أوكرانيا، وسنبذل قصارى جهدنا لضمان السلام والعدالة والمجد لأوكرانيا".

وأشار الرئيس إلى أن اليوم يوافق مرور أربع سنوات بالضبط على بدء الحرب ما يعكس صمود الأوكرانيين وكيف ناضلت البلاد طوال هذه الفترة.

وسلّط زيلينسكي الضوء على التقدم الذي أحرزته أوكرانيا على مدى أربع سنوات، من مرحلة كان الشركاء يزودونها فيها بـ"دروع واقية" إلى إنتاجها الآن أكثر من 3 ملايين طائرة مسيرة سنويا.

على صعيد متصل ، قال رئيس بلدية كييف، فيتالي كليتشكو - في حوار خاص لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) في ذكرى مرور أربع سنوات على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا - إن أجزاء كبيرة من بلاده تعاني من نقص حاد في أساسيات الحياة، خاصة التدفئة والكهرباء، نتيجة الاستهداف المتكرر للبنية التحتية للطاقة.

وأعرب كليتشكو عن اقتناعه بأن الجانب الروسي يهدف من وراء ذلك دفع الشعب الأوكراني إلى الشعور بالإحباط، لكن بالرغم من الظروف العصيبة التي يمر بها أفراد الشعب لاسيما الجنود على خطوط القتال إلا أنهم صامدون وسيواصلون القتال حتى النصر.