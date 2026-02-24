قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التعليم : انتظروا النماذج الاسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة 2026 ..قريباً
مناورات «أركتيك إيدج 2026» تنطلق في ألاسكا وجرينلاند بمشاركة أمريكية-كندية-دنماركية
ضياء رشوان: الوزارة هدفها التنسيق بين جهات الإعلام وتمثيل الحكومة وليس التحكم في أحد
الوزراء: الطلب الصناعي يدفع الفضة لمستويات قياسية وتوقعات إيجابية في 2026
رئيس الوزراء العراقي يؤكد الدعم الكامل لوحدة لبنان وسيادته
برعاية رئيس الجمهورية.. الداخلية تواصل فعاليات المرحلة الـ 28 من "كلنا واحد"
زيلينسكي: ندعو الاتحاد الأوروبي لتحديد تاريخ واضح لانضمام أوكرانيا
أول تعليق من الكرملين على نية لندن وباريس تسليح كييف بالأسلحة النووية
زيلينسكي يدعو ترامب لزيارة كييف لممارسة الضغط على روسيا
روسيا تعلن تحرير بلدة ريزدفيانكا وتكشف حصيلة خسائر أوكرانيا خلال 24 ساعة
ضياء رشوان من البرلمان: لا بد من قانون يحظر استخدام الهواتف المحمولة في المدارس
الأجواء شتوية.. الأرصاد: تحسن نسبي في طقس اليوم وأمطار على بعض المناطق
صعود أسهم معظم أسواق آسيا.. وهونج كونج تهبط بفعل مخاوف الذكاء الاصطناعي

أ ش أ

ارتفعت معظم الأسهم الآسيوية، اليوم "الثلاثاء"، مع عودة التداول في الأسواق الصينية بعد عطلة رأس السنة القمرية على أداء قوي، في حين تكبدت بورصة هونج كونج خسائر حادة وسط استمرار المخاوف من تأثيرات الذكاء الاصطناعي على قطاع التكنولوجيا.

وذكر موقع (إنفستنج) الأمريكي، أن الدعم جاء للأسواق الإقليمية من احتمالات خفض الرسوم التجارية الأمريكية على اقتصادات المنطقة؛ ما عزز أسهم القطاعات الموجهة للتصدير في كل من اليابان وكوريا الجنوبية.

وساعد ذلك الأسهم الآسيوية على تجاهل الأداء الضعيف في بورصة وول ستريت، حيث أثارت حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية والتطورات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي موجة خسائر حادة أمس الاثنين.

وسجل مؤشر شنجهاي شينز 300 ومؤشر شنجهاي المركب مكاسب بنسبة 1.3% و1.1% على التوالي، في عودة قوية للتداول بعد عطلة استمرت تسعة أيام بمناسبة رأس السنة القمرية.

وقادت أسهم القطاعات الموجهة للتصدير المكاسب، مع ترحيب المستثمرين باحتمالات خفض الرسوم التجارية الأمريكية على الصين، وذلك بعد أن قضت المحكمة العليا الأمريكية بعدم قانونية جزء كبير من الرسوم التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، والتي كان من المقرر إنهاؤها بدءًا من الثلاثاء.

ورغم إعلان ترامب عن رسوم جديدة بموجب إطار قانوني مختلف، فإنها لم تستهدف الصين تحديدًا، كما جاءت بمستويات أقل مقارنة برسومه السابقة.

وعززت مؤشرات قوة إنفاق المستهلكين خلال عطلة رأس السنة القمرية المعنويات تجاه الاقتصاد الصيني، في ظل رهانات على أن يترجم هذا الإنفاق إلى دعم إضافي للنمو.

وفي المقابل، كان مؤشر هانج سنج الأسوأ أداءً في آسيا، متراجعًا بنحو 2% بفعل خسائر في أسهم التكنولوجيا والأدوية.

وتعرضت شركات التكنولوجيا لضغوط قوية وسط تصاعد المخاوف من أن التطورات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي قد تقوض نماذج الأعمال التقليدية.

كما أسهم تقرير، حذّر من سيناريوهات مستقبلية سلبية محتملة في حال استمرار تطور الذكاء الاصطناعي وفق التوقعات الحالية، في زيادة ضغوط البيع على أسهم القطاع.

وتراجعت أكبر ثلاث شركات تكنولوجيا مدرجة في هونج كونج – على بابا وبيدو وتانست – بنسب تراوحت بين 2.8% و4%.

وقفز مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنسبة 1.6 % ليبلغ مستوى قياسيًا، بدعم من مكاسب المصدرين وشركات الرقائق المحلية.

وسجل سهم سامسونج مكاسب قوية، مع وصوله إلى مستويات قياسية جديدة وسط رهانات على أن الطلب المدفوع بالذكاء الاصطناعي سيعزز الإيرادات بشكل كبير.

وفي اليابان، ارتفع مؤشر نيكي 225 بنسبة 0.9% بدعم من أسهم المصدرين، بينما صعد مؤشر توبكس بنسبة 0.1%.

في المقابل، تراجع مؤشر S&P/ASX 200 الأسترالي بنسبة 0.1%، وهبط مؤشر ستريس تايمز في سنغافورة بنسبة 0.7%.

وارتفعت عقود مؤشر نيفيتي 50 الهندي الآجلة بنسبة 0.1%، مع استفادة محدودة للمصدرين المحليين من قرار المحكمة الامريكية .

