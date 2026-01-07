بطول 1000متر.. محافظ كفر الشيخ يوجه برصف طريق اللبيشي بسيدي غازي

وجه اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، بسرعة تنفيذ أعمال الرصف بطريق اللبيشي بمدينة سيدي غازي، ضمن خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة الطرق وتحسين البنية التحتية بالمدن والمراكز، بما يسهم في تيسير الحركة المرورية وتحسين المظهر الحضاري.

وقد بدأت أعمال قطع الفرمة وتجهيز التربة الطبيعية، تمهيدًا لوضع طبقة الأساس وإعداد الطبقة الأسفلتية، بطول 1000 متر وعرض 6 أمتار، وذلك تحت إشراف أيمن غالي، رئيس مدينة سيدي غازي.

كلف محافظ كفرالشيخ بمراجعة وتنفيذ أعمال البنية التحتية المتكاملة قبل الرصف، والتي تشمل شبكات مياه الشرب، والصرف الصحي، وخطوط الكهرباء، والاتصالات، والغاز الطبيعي، وأعمدة الإنارة العامة، وغرف التفتيش والمطابق، وصفايات الأمطار، والتأكد من جاهزيتها بالكامل قبل بدء تنفيذ الطبقة النهائية للرصف، منعًا لتكرار الحفر، والحفاظ على الطريق، وضمان استدامة الأعمال.

وجه محافظ كفر الشيخ، بتنفيذ أعمال التجميل والتطوير الحضاري للطريق، والتي تتضمن إنشاء الجزيرة الوسطى، وتنفيذ الأرصفة وبلاط الإنترلوك، وتشجير الطريق وزراعة الأشجار المثمرة، وتنسيق المسطحات الخضراء، بما يحقق الشكل الحضاري والهوية البصرية.

أكد محافظ كفر الشيخ، استمرار المتابعة الميدانية لأعمال الرصف والتطوير بكافة مدن ومراكز المحافظة، مشددًا على الالتزام بالمواصفات الفنية وجودة التنفيذ والمواعيد المحددة، لتحقيق أقصى استفادة للمواطنين وتقديم خدمات تليق بأهالي المحافظة.